Masévon Technology heeft DISCA’20-award in de categorie Best Knowledge Supplier gewonnen, zo is vandaag bekend gemaakt. Vanwege corona kreeg de winnaar de trofee uitgereikt in een zeer persoonlijke meeting op de werkvloer. ‘Dat we deze prijs gewonnen hebben in competitie met vele sterke hightech bedrijven, maakt me heel trots’, aldus directeur Henk Kieft.

‘Dit steunt ons in de strategische stappen die we gezet hebben’

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden voor de negentiende keer in successie uitgereikt. Ditmaal niet op een podium ten overstaan van een zaal vol collega’s en relaties, maar op de eigen werkvloer, in een heel persoonlijke setting.

De prijs kreeg de winnaar uit handen van het jurylid/klant die Masévon had voorgedragen en in de finale had gepitched. Want uniek aan deze award is dat je je er niet zelf voor kan nomineren maar dat je klanten dat moeten doen. Ook dit jaar hadden weer honderden klanten hun suppliers genomineerd en evenzoveel toeleveranciers hun klanten. De bedrijven die meermaals waren genomineerd en in ronde 2 de gemiddeld hoogste scores kregen gingen door naar de finale. Daarin wees de jury voor de categorie Best Knowledge Supplier Masévon aan als winnaar.

Best Knowledge Supplier: Masévon Technology, Hardenberg

‘Ze spreken onze taal en dat is niet alleen omdat we beiden in dezelfde regio gevestigd zijn’, legde purchasing & supply chain manager Dennis Koetsier uit waarom zijn Tembo Group uit Kampen een van de bedrijven is geweest die Masévon uit Hardenberg genomineerd heeft. ‘Ze acteren proactief, zonder hun opvatting op te dringen. Ze begrijpen heel goed waar wij als klant mee bezig zijn, voor welke markt. Heel belangrijk, want die eindklant staat natuurlijk wel voorop’, aldus Koetsier die deel uitmaakte van de jury van de Best Knowledge Supplier Award. ‘Ook telt hun grote flexibiliteit en dat zij in staat zijn het complete traject van engineering, productie en de ketenregie op zich te nemen en zo ons als klant te ontzorgen.’ ‘Dat we de Best Knowlegde Supplier Award gewonnen hebben steunt ons in de strategische stappen die we gezet hebben en nog zullen zetten’, reageerde een verheugde directeur Henk Kieft op de overwinning. Waarmee hij refereert aan de recente investeringen in een compleet nieuw gebouw – voorzien van onder meer een top-cleanroom en een extreem nauwkeurige 89 ton wegende Burkhardt+Weber freesmachine – en aan de investering in mensen. ‘Het ontwikkelen van een onderneming met de kennis en kunde waar de markt behoefte aan heeft, is altijd de prestatie iedereen in het bedrijf. Daarvoor is een sterk managementteam nodig en een sterke organisatie waarin mensen op de juiste plek zitten voor de competenties die ze hebben, want dan zet je ze in hun kracht. Daar zijn we klaarblijkelijk goed in geslaagd. Dat we deze prijs gewonnen hebben in competitie met de vele sterke hightech bedrijven die ons land rijk is, maakt me heel trots.’

De jury categorie Best Knowledge Supplier Award over Masévon Technology

‘Masévon heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in high-end faciliteiten en versterkte ook zijn management. Het is in staat het complete traject van engineering, productie en ketenregie over een wereldwijde supply base op zich te nemen en zo de klant grotendeels te ontzorgen zodat die zich goed kan richten op het ontwikkelen van innovaties voor zijn markt. Masévon begrijpt heel goed waar de klant mee bezig is, voor welke markt. Het bedrijf heeft meerdere vergelijkbare klanten, leert daarvan en zorgt dat ook de klanten van die ervaringen leren. Het is heel goed in staat het design van de klant te beoordelen op maakbaarheid en laat zien dat het bij het sourcen – al dan niet voor de seriebouw – objectief kan beoordelen bij welke partij een bepaalde activiteit het best kan worden neergelegd, ook als Masévon dat niet zelf is. De Masévon-medewerkers hebben zelf veel kennis van metaal- en kunststofbewerking en vacuümtechnologie. Daarbij is er ook steeds een goed oog voor de kosten. Dat zorgt ervoor dat het product niet alleen beter maakbaar wordt in een kortere tijd, maar vaak ook nog tegen substantieel lagere kosten. Masévon acteert pro-actief, zonder zijn opvattingen op te dringen. Het detacheert desgewenst engineers bij de klant en levert de projectleider die zich steeds positief kritisch opstelt. Het bedrijf is goed in staat snel op en af te schalen.’

De jury over de overige finalisten in deze categorie:

AAE, Helmond

‘AAE is een toeleverancier die in staat is mee te gaan in de snelle groei van de klant en in snelle ramp-ups en -downs als de betreffende markt dat vraagt. Het bedrijf heeft de kwaliteit complete systemen uit te engineeren en te produceren. Het gaat op hoog niveau – op basis van een goed inzicht in de functionaliteit van de applicatie – het gesprek aan om de maakbaarheid en serviceability van een systeem te verbeteren en de kosten substantieel te verlagen. AAE zorgt ook voor de certificering ervan. Het bedrijf is in staat en bereid tot omvangrijke voorfinanciering over de gehele looptijd van een project. Ook is het bereid om de consequenties van onverhoopte leveringsproblemen te dragen. Dit stelt de klant in staat zich volledig te concentreren op het ontwikkelen van zijn kerntechnologie en het ontginnen van zijn markt. AAE communiceert intensief, adequaat, open en proactief: is er een issue dan wordt daar tijdig en open over gecommuniceerd, als het even kan voordat het écht een groot issue wordt. Het bedrijf is volledig transparant over de kostenopbouw. Het heeft steeds voldoende personele capaciteit ter beschikking. Het weet talent aan te trekken en te behouden, maar doet er ook niet moeilijk over als talent soms vertrekt naar de klant. AAE investeert veel in technologiefaciliteiten (zoals een cleanroom) en in automatisering.’

Festo, Delft

‘Festo is een betrouwbaar leverancier van componenten van hoge kwaliteit. Het heeft de knowhow om de klant te voorzien van klantspecifieke aandrijfsamenstellingen. Het is bereid en – dankzij een wereldwijde footprint – in staat het life cycle management van zijn componenten en modules op zich te nemen en een deel van het installed base management voor de klant te verzorgen. Festo deelt graag zijn kennis met de klant en komt – proactief – met relevante verbetervoorstellen die ertoe kunnen leiden dat de kosten omlaag gaan en de functionaliteit omhoog. Het doet daartoe ook zelf onderzoek naar de markt van de klant. Festo levert ook standaardcomponenten; de communicatie daarover kan geautomatiseerd verlopen via gekoppelde ERP-systemen.’

NTS Group, Eindhoven

‘NTS Group is een conglomeraat van bedrijven die tegenwoordig door de focus op de klant en zijn vraag te leggen veel meer als eenheid opereren. Het belang van een afzonderlijk NTS-bedrijf speelt niet of nauwelijks meer een rol, alles draait om hoe de opdracht van de klant het beste kan worden uitgevoerd. De NTS-medewerkers hebben veel kennis van design for manufacturing; daardoor kan de omvang van de bill of materials substantieel verkleind worden. NTS Group heeft een technologisch brede productiecapaciteit om een complex product snel uit te ontwikkelen en te produceren. Het beschikt daartoe over een global footprint van eigen bedrijven en een eigen supply base. Het is open in zijn communicatie, ook over de kostenopbouw. De groep betoont zich over de hele linie als een betrouwbare systeemleverancier waaraan de klant omvangrijke opdrachten zonder zorgen kan toevertrouwen.’

Prodrive Technologies, Eindhoven

‘Prodrive onderscheidt zich door proactief aan technologieontwikkeling te doen. Het is een designpartner die de roadmap van de klant mede vorm geeft. Daarmee kan het de r&d van de klant ontlasten zodat die klant zich beter op zijn kerntechnologie kan focussen. Prodrive neemt – op basis van het concept van de klant – desgewenst niet alleen het design voor zijn rekening, maar ook de detailengineering, de testability, de manufacturability, de certificering en het life cycle management. Voorts regisseert het bedrijf de inzet van tweedelijnstoeleveranciers en neemt het voor de performance van die partijen ook de verantwoordelijkheid. Prodrive heeft zich recent versterkt door de organisatie te concentreren rond een aantal productstromen/kennisgebieden. Het weet zijn innovatievermogen op hoog niveau te houden door talent te werven en aan zich te binden. Over de verdeling van de IP zijn goede, heldere afspraken te maken. Het bedrijf is bereid tot financiële participatie.’