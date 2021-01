De heer Martin-Jan Strebe is aangesteld als de nieuwe Algemeen Directeur van Allied Motion Dordrecht. In deze functie vervangt hij de heer Harry Cloos, die deze functie zestien jaar heeft bekleed.

De heer Strebe is vanaf het begin van zijn carrière werkzaam in de elektromechanische en technische industrie en heeft verschillende leidinggevende functies vervuld op commercieel, marketing- en productmanagement en operationeel niveau. Met zijn ervaring als General Manager bij verschillende product engineering bedrijven, brengt de heer Strebe veel kennis naar het bedrijf als het gaat om commercie en product- en lean management op operationeel gebied.

“De combinatie van techniek en mensen sprak mij in deze functie bij Allied Motion Dordrecht aan. Het bedrijf wil zich technologisch onderscheiden, maar de getalenteerde mensen die we in onze organisatie hebben, maken het bedrijf succesvol ”.

De heer Strebe zet de door de heer Cloos ingezette ontwikkelingen voort en verwacht sneller innovaties op de markt te brengen in combinatie met een nog hoger serviceniveau. “De cyclus van sneller innoveren en meer nieuwe producten op de markt brengen is een element waar ik me voor inzet. Daarnaast is er altijd ruimte voor kortere doorlooptijden en betere tijdige levering, zero defect kwaliteit en service”.