IDTechEx onderzoekt de evolutie van de waterstofmarkt en de ontwikkeling van de waterstofeconomie van de belangrijkste landen ter wereld in hun nieuwe rapport “The Hydrogen Economy, Fuel Cells and Hydrogen Production Methods”. Geconcludeerd wordt dat, in tegenstelling tot de standaardperceptie van de toepassing van waterstof, waterstof vooral zal worden ontwikkeld voor stationaire en automobieltoepassingen, maar niet in het bijzonder voor brandstofcelauto’s, die momenteel in aantal worden overtroffen door auto’s die op batterijen rijden. Voorts wordt gesteld dat Marokko een sleutelrol gaat spelen in de waterstofvoorziening van Europa vanwege zijn strategische positie en bestaande infrastructuur.

Zoals benadrukt in “The Hydrogen Economy, Fuel Cells and Hydrogen Production Methods”, zal de ontwikkeling van waterstofeconomieën een solide infrastructuursysteem vereisen, inclusief productie, distributie en verbruik. Recent nieuws laat zien hoe waterstof daadwerkelijk wordt gebruikt voor het Co2-vrij maken van grote vervuilende industrieën en technologieën, zoals veerboten, vrachtwagens en bussen, maar ook in de cement- en staalindustrie, naast de toepassing van waterstof voor de opslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De afgelopen maanden is gebleken dat er een grote inspanning is geleverd om waterstof als energiedrager in verschillende industrieën in te zetten.

Veerboottoepassingen

Naar schatting 30% van de aangekondigde projecten heeft betrekking op de automobielsector, met de nadruk op vrachtwagens, bussen en veerboten. Het belangrijkste nieuws op het gebied van veerboottoepassingen is dat het Deense bedrijf DFDS (dat zich bezighoudt met maritiem transport en logistiek) samenwerkt met een groep bedrijven om een 100% op waterstof werkende veerboot te ontwikkelen voor de route Frederikshavn – Kopenhagen. Bij de samenwerking waren ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Hexagon Purus, KNUD E. HANSEN, Ørsted en Danish Ship Finance betrokken. Het project zal de grootste waterstofveerboot ontwikkelen met 23MW brandstofcellen, 1.800 passagierscapaciteit, 120 vrachtwagens en 380 auto’s. De veerboot zal naar verwachting in 2027 volledig operationeel zijn. Samen met de ferry gerelateerde projecten, komt de tweede grote hoeveelheid nieuws van de adoptie van brandstofcellen in vrachtwagens en bussen, een andere sector die te maken heeft met grote vervuilende emissies. Naast de automobielsector hebben de grootste projecten op het gebied van investeringen en technologie-installatie betrekking op stationaire toepassingen.

Roadmap landen stationaire projecten

In september en oktober hebben Frankrijk en Spanje respectievelijk hun routekaarten voor waterstof aangekondigd. Frankrijk streeft naar de installatie van 6,5 GW aan elektrolyzers tegen 2030, met een geraamde investering van 7,2 miljard euro, en Spanje streeft naar de installatie van 4 GW aan elektrolyzers tegen 2030, met een vereiste investering van 8,9 miljard euro. Het is in Spanje dat het energiebedrijf Iberdrola en het Spaanse meststoffenbedrijf Fertiberia een 7-jarenplan hebben aangekondigd voor de ontwikkeling van 800 MW groene waterstof, met een geschatte investering van meer dan 1,8 miljard euro. Het eerste van het 800MW groene waterstofproject is een 20MW elektrolyseapparaat dat door Nel ASA wordt geproduceerd. Het project omvat een 100MW zonne-energiecentrale en een 20MWh Li-ion batterijopslagsysteem in Puertollano, voor een investering van 150 miljoen euro.

Marokko sleutelrol in waterstofvoorziening Europa

Het Spaanse project waarbij Iberdrola en Fertiberia betrokken zijn, is slechts één voorbeeld, maar de omvang en de ontwikkelingstijd zijn representatief voor andere stationaire projecten op het gebied van waterstof. De aankondiging van de oliemaatschappij Repsol om zich te concentreren op de waterstofproductie, waardoor de investeringen in de olieproductie worden verminderd, zal de komende tien jaar plaatsvinden, met een elektrolyse-installatie van 1,2 GW voor de productie van waterstof. Daarnaast wordt de ontwikkeling van Marokko voor de productie van waterstof uit verschillende technologieën voor de productie van ammoniak. Zoals uitgelegd in het IDTechEx-rapport “The Hydrogen Economy, Fuel Cells and Hydrogen Production Methods”, speelt Marokko een sleutelrol in de waterstofvoorziening van Europa vanwege zijn strategische positie en bestaande infrastructuur.

EU investeert fors

De ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur wordt serieus aangepakt, met name in de EU, met een grote investering. Maar vanaf de tijd die nodig is om de noodzakelijke infrastructuur te ontwikkelen en de feitelijke behoefte aan waterstoftechnologieën om vervuilende sectoren koolstofvrij te maken, zal de waterstofeconomie pas in 2030 een rol gaan spelen.