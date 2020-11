Marktupdate MCB: Bedrijven zijn niet onverdeeld positief over de omzet die ze dit vierde kwartaal van 2020 verwachten te halen. Oem’ers, system suppliers en jobbers die werken voor de Agrisector en de Bouw denken gemiddeld nog wel een kleine 7 procent in omzet omhoog te gaan. Maar wie zijn klanten heeft in de Installatiesector en in de Automotive gaat uit van -11 procent en in de Foodsector van -8 procent. Maar let op: in 2021 wordt alles beter, denken ze. Bedrijven die werken voor de Agri, Bouw en de categorie ‘Overig’ gaan dan uit van ruim 12 procent omzetstijging. Voor de Installatiesector ligt dat op 3,2 procent en de Automotive op 4,25 procent. Alleen de Food blijft wellicht iets onder de nullijn.

Dat blijkt uit de rondvraag die metaalleverancier MCB in oktober gehouden heeft onder zo’n 500 klanten in verschillende landen. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf maandelijks een marktupdate uit. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen voor november en verder uit.

Sentiment in de markt

‘Oktober was weer een maand waarin veel is gebeurd. Alle maatregelen die ter bestrijding van Covid-19 getroffen zijn, hebben in ieder geval een negatieve invloed op het sentiment in de markt’, aldus Erik Spikmans, salesdirecteur van MCB Nederland. ‘Ondanks dit negatieve sentiment blijft de markt, uitzonderingen daargelaten, redelijk doordraaien. We zien wel verschillen per sector en per segment.’

Jobbers minder positief

Opvallend is bijvoorbeeld dat jobbers het in de maand november gemiddeld ruim 5 procent slechter verwachten te gaan doen qua omzet dan in oktober. Oem’ers en system suppliers verwachten juist méér omzet: oem’ers gaan uit van een stijging van 4 procent en system suppliers van 2,75 procent. Misschien besteden ze minder werk uit in de keten en ondervinden jobbers daarvan de gevolgen.

Jobbers verwachten komende weken ook 4 procent minder aanvragen. System suppliers gaan uit van 1 procent méér aanvragen, en oem’ers denken dat ze deze maand november maar liefst 14,4 procent meer aanvragen krijgen dan in oktober.

Plaatbewerkers doen het beter

Plaatbewerkers doen het al maanden beter dan de verspaners. Verspaners verwachten zowel minder omzet (-4,8 procent) als minder aanvragen (-8,4 procent). Plaatbewerkers verwachten in november weliswaar iets aan omzet te moeten inleveren (-0,7 procent), maar zien wel iets meer aanvragen binnenkomen (1,6 procent).

Volop actie

Bedrijven zitten niet stil. Ze hebben veel acties in gedachten voor komende maanden. Bedrijven die werken voor de Food willen opvallend vaak meer zelf doen en minder uitbesteden. Alle branches – met de Automotive, Food en Bouw voorop – willen hun flexibele schil verder afbouwen. Overal zijn plannen om meer te investeren in (online) marketing, vooral in de Installatie en de Food.

Vaste krachten laten gaan, staat niet vaak op de agenda; het werven van nieuwe medewerkers juist wel. Overal wordt serieus nagedacht over investeringen in product- en procesinnovaties, vooral door bedrijven die werken voor de Agri, Installatie en Bouw. Investeren in nieuwe machines en in nieuwe IT-systemen is ook een hot topic.

Nog wat feiten:

– Veel meer respondenten dan vorige maand laten weten dat hun werkkapitaal is afgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die werken voor de Agrisector, de Installatie en de Automotive.

– De leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers aan de Bouw en Food zijn achteruitgegaan. Voor de Agrisector, de Installatiesector en de Automotive is er niet veel veranderd.

– De prijzen in alle branches zijn met een procent of 4,5 gestegen, en de Automotive zelfs 11,5 procent. In de Food zijn de prijzen met 12 procent gedaald.

Energie stoppen in wat wel kan

‘Over het algemeen zijn het onrustige tijden’, zegt directeur en mede-eigenaar Bart van der Miessen van DKW Group. ‘Echter, onze omzetgroei zet door en wordt sterk beïnvloed door algemene aanjagende trends zoals duurzaamheid, digitalisering en de aandacht voor alternatieve energievormen. Wij sluiten ook dit jaar positief af. In deze onrustige tijden is beschikbaarheid van materiaal en samenwerking in de keten erg belangrijk.’

DKW Group in Achthuizen is fabrikant en distributeur van alle componenten voor de gecoördineerde aarding en bliksembeveiligingsindustrie en infrastructurele werken. Het bedrijf levert aan een scala van markten, waaronder de industrie, de installatiebranche, de infrastructuur, de telecom, de offshore en windmolenparken.

Van der Miessen: ‘Wij draaien goed. Door de coronacrisis moeten we net iets alerter zijn en veel aandacht blijven geven aan de wensen van onze klanten. Tevens is het belangrijk dat we niet toegeven aan negatief sentiment. Laten we met zijn allen vooral energie stoppen in wat wel kan en goed gaat.’

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link magazine en Trumpf is van harte uitgenodigd. Ga daarvoor naar deze link.

MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.

Reactie van sector banker industry Gert Jan Braam ING:

‘Ingezet herstel industrie geplaagd door groeiende onzekerheid’

Na de forse daling in het tweede kwartaal, is de industrie in juni begonnen aan een behoorlijk herstel in de zomermaanden. Het resulteerde drie maanden achtereen in een stijging van de inkoopmanagersindex PMI. Dat leidde tot herstel van de orderportefeuille en terugkeer van de productiegroei. ‘Het herstel was het directe effect van de versoepeling in bewegingsvrijheid opgelegd door lockdowns in Nederland en het buitenland. Een relatief sterk herstel in Duitsland gaf hier nog een extra duw in de rug’, geeft ook sector banker industry Gert Jan Braam van ING aan.

‘Dat de Nederlandse economie met een intelligente lockdown minder zwaar geraakt is dan andere EU-landen zien we terug in de door ING opgestelde lockdown-index voor de eerste coronagolf. Als we deze afzetten tegen de BBP-krimp in het tweede kwartaal is de relatie tussen mobiliteit en economische groei duidelijk te zien.’

De groei van de orderportefeuille in de Nederlandse industrie neemt inmiddels weer wat af. Gert Jan Braam: ‘Weliswaar noteert de inkoopmanagersindex in oktober met 50,4 nog steeds een kleine groei, maar de tweede coronagolf in Europa zorgt voor onzekerheid en een terugval van het groeitempo. De toename van exportorders blijft vooralsnog nog het meest overeind. De aangescherpte maatregelen in Nederland en toenemende lockdownmaatregelen in exportlanden als België, Duitsland, Frankrijk en Engeland als ook Centraal- en Oost-Europa zullen een negatief effect hebben op de orderintake in de komende periode. De orderportefeuille is minder gevuld dan in het voorjaar, mede hierdoor zien we de productie in oktober weer terugschakelen.’

Hoewel de coronacrisis vooral de dienstensectoren treft, is er via het nadelige effect voor de economie en het ondernemersvertrouwen ook zonder sluitingen een impact voor de industrie. ‘Als het virus in West-Europa weer onder controle komt en de maatregelen geleidelijk opgeheven worden, kan de industrie de draad met het opgedane aanpassingsvermogen relatief snel weer oppakken. De industrie past zich net als in de eerste coronaperiode snel aan met onder meer werk terughalen, afschalen van de flexschil en versnelling van digitalisering, zoals ook uit deze marktupdate naar voren komt. Er kan zo relatief snel gereageerd worden op verandering in maatregelen.’