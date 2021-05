Marktaandeel Europa in wereldwijde IC-markt gering en verder gedaald

Het ‘regionale’ marktaandeel van IDM’s (chipbedrijven die wafer fabs exploiteren), fabless bedrijven en de totale IC-verkopen werd in 2020 aangevoerd door bedrijven met een hoofdkantoor in de VS, zo blijkt uit de maart-update van The McClean Report 2021. Uit figuur 1 blijkt dat Amerikaanse bedrijven in 2020 55% van de totale wereldwijde IC-markt in handen hadden, gevolgd door Zuid-Koreaanse bedrijven met een aandeel van 21%. Taiwanese bedrijven, vooral op basis van hun IC fabless sales, hadden 7% van de totale IC-verkopen in handen, één punt meer dan de Europese en Japanse bedrijven. De Chinese bedrijven hadden in 2020 5% van de wereldwijde IC-markt in handen.

Zuid-Koreaanse, Japanse bedrijven en ook Europese bedrijven zijn nauwelijks vertegenwoordigd in het fabless segment van IC’s en de Taiwanese en Chinese bedrijven hebben een zeer laag aandeel in het IDM-gedeelte van de IC-markt. Over het geheel genomen vertoonden de in de VS gevestigde bedrijven het meeste evenwicht met betrekking tot het marktaandeel in de IDM-industrie, de fabless-industrie en de totale IC-industrie.

Aandeel Europa en Japan gekrompen, die van VS en Azië gegroeid

In 2020 zette het marktaandeel van de Japanse bedrijven in de IC-industrie de ontwikkeling voort die in de jaren negentig was ingezet. Zoals blijkt uit figuur 2, hadden Japanse bedrijven in 1990 bijna de helft van het wereldwijde marktaandeel in IC’s in handen, om dat aandeel de afgelopen 30 jaar drastisch te zien dalen tot slechts 6% in 2020. Hoewel het marktaandeel van de Europese bedrijven niet zo sterk is gedaald als dat van de Japanse bedrijven, hadden de Europese bedrijven vorig jaar ook slechts een aandeel van 6% van de wereldwijde IC-markt, tegen 9% in 1990. In tegenstelling tot de daling van het marktaandeel van Japanse en Europese IC-bedrijven in de afgelopen drie decennia, hebben de Amerikaanse en Aziatische IC-leveranciers hun marktaandeel sinds 1990 zien stijgen. Zoals blijkt uit figuur 2, hebben de Aziatische bedrijven hun aandeel in de wereldwijde IC-markt zien stijgen van een minuscule 4% in 1990 tot 33% in 2020.