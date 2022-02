Markt voor autosensoren groeit naar 55 miljard dollar in 2030

Een nieuwe studie van Global Market Insights voorspelt dat de omvang van de markt voor sensoren voor auto’s tegen 2030 meer dan 55 miljard dollar zal bedragen. Sensoren van verschillende types, waaronder LiDAR, druk, temperatuur en image, spelen een sleutelrol in deze veiligheidsoplossingen, dankzij hun vermogen om een accurater en sneller te reageren in geval van ongevallen of crashes. Bovendien vaardigen veel regelgevende instanties mandaten uit die autofabrikanten verplichten om hun nieuwe automodellen uit te rusten met passieve veiligheidssystemen, wat de vraag naar autosensortechnologie kan doen toenemen.

Snelle penetratie van radarsensoren

De markt voor autosensoren van het radarsensorsegment zal waarschijnlijk een jaarlijks met 10% groeien tot 2030, als gevolg van het volwassen worden van autonomie en het gebruik van Advanced driver-assistance systems in moderne voertuigen. Vooraanstaande autoconstructeurs zoals Honda Motor hebben in dit opzicht belangrijke stappen gezet. In maart 2021 introduceerde het bedrijf bijvoorbeeld de Legend, zijn nieuwe auto met de eerste Level 3-gecertificeerde autonome rijtechnologie ter wereld. Deze toenemende integratie van autonome technologie in voertuigen door grote autoconstructeurs zal de groei van de autosensormarkt aanzienlijk versnellen tijdens de prognoseperiode.

Vooral radarsensoren zullen snel aan belang winnen als belangrijke componenten van autonome voertuigen, gezien hun vermogen om de prestaties en detectiemogelijkheden van veiligheidssystemen voor auto’s te verbeteren, door het gebruik van het time-of-flight principe en echolocatie. Ter illustratie: NXP Semiconductors introduceerde een complete reeks nieuwe radarsensorchipsets, ontworpen om een veiligheidscocon van 360 graden rond het voertuig te creëren, om de classificatie- en identificatiemogelijkheden van beeldvormende radars te verbeteren.

Toenemende vraag naar slimmere en duurzamere bedrijfswagens

De implementatie van strenge beleidsmaatregelen en initiatieven door overheden om de uitstoot van broeikasgassendoor zware bedrijfsvoertuigen (HCV) te beperken en aan milieunormen te voldoen, zal de vooruitzichten voor de autosensorenmarkt stimuleren. Zo kondigde de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) in 2020 de DERA (Diesel Emission Reduction Act) aan. Het programma was gericht op het toekennen van kortingen en fondsen om de menselijke gezondheid te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren door het beperken van schadelijke emissies van zware bedrijfsvoertuigen aangedreven door dieselmotoren.

De markt voor autosensoren in het HCV-segment zal naar verwachting een jaarlijkse groei van 6% noteren tot 2030, vanwege de toenemende behoefte aan prestatie-efficiëntie in diverse voertuigsystemen, waaronder ophanging, aandrijflijn, chassis en exterieur- en interieursystemen. In december 2020 is Velodyne Lidar, Inc. een samenwerking aangegaan met Ford Otosan, voor het plannen en testen van het gebruik van Velodyne’s Velarray H800 solid-state lidar sensoren om botsingen te vermijden en veilige navigatie te vergemakkelijken in zijn volgende generatie autonome zware commerciële vrachtwagens.

Groeiende focus op veiligheid en brandstofefficiëntie in Europa

De Europese markt voor autosensoren zal naar verwachting een jaarlijkse groei van 6% registreren tot 2030, als gevolg van strikt overheidsbeleid ter bevordering van de integratie van geavanceerde veiligheids- en elektrificatiesystemen in auto’s. Volgens nieuwe EU-mandaten zullen auto’s die vanaf 2022 in de regio worden verkocht, standaard uitgerust moeten zijn met nieuwe veiligheidssystemen zoals intelligente snelheidsbegrenzers, monitors en sensortechnologie voor auto’s.

Europa is ook een van de grootste gebruikers van alternatieve brandstoffen, met robuuste programma’s en beleidsmaatregelen van de overheid die de overstap naar EV’s bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen beperken. Om een voorbeeld te noemen: de Europese Commissie heeft verschillende langetermijndoelstellingen en -strategieën voor emissiearme mobiliteit en de uitvoering van een nul-uitstootbeleid tegen 2050 in Noorwegen. Bovendien zullen deze strategieën zich ook richten op de installatie van oplaadfaciliteiten om een stabiele infrastructuur voor elektrische voertuigen tot stand te brengen. Initiatieven zoals deze zullen de komende jaren naar verwachting een aanzienlijk potentieel genereren voor sensoren in automobieltoepassingen.