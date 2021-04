Mark Liu, voorzitter van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), gaf een gedetailleerd inzicht in de technologische Roadmap van het bedrijf tijdens de recente International Solid-State Circuits Conference (ISSCC). Hij zei dat de halfgeleiderindustrie methoden zal moeten invoeren om de voordelen op systeemniveau te meten, naast de traditionele methoden op transistor- of chipniveau. Aangezien halfgeleidertechnologieën blijven vooruitgaan met betere transistors, geavanceerde geheugens, efficiëntere signalen en stroomafgifte, nieuwe materialen, DTCO en 3D-structuren, zal de gebruiker meer waarde worden geboden wanneer deze vooruitgang wordt gecombineerd met intelligente systeemindeling in domeinspecifieke technologieën, chiplet integratie en geavanceerde verpakkingstechnologieën.

Liu wuifde de suggestie weg dat de verbeteringen in device technologie aan het vertragen zijn. “Onze productgegevens laten zien dat een vermindering van het vermogen bij dezelfde snelheid of snelheidswinst en hetzelfde vermogen en dezelfde logische dichtheid nog steeds goed op weg zijn om de historische trend van de afgelopen vijf generaties te ondersteunen, met 5nm als een volledig schaalknooppunt en 3nm als een ander volledig schaalknooppunt.” Hij zei dat de ontwikkeling van 3nm-technologie goede vooruitgang boekt en goed op schema ligt. “Vooruitkijkend hebben de industrie en de academische wereld nauw samengewerkt om te innoveren in nieuwe transistorstructuren en nieuwe materialen, samen met nieuwe systeemarchitectuur en 3D-integratie om de technologische vooruitgang na 3 nm te ondersteunen,” zei hij.

