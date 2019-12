Marius Prins treedt terug als algemeen directeur van Oost NL

Marius Prins heeft aangekondigd zijn functie als ceo van Oost NL per medio 2020 neer te leggen die hij vervulde sinds eind 2016. Voordien was hij ruim 14 jaar ceo van Participatiemaatschappij Oost Nederland NV dat in 2017 is opgegaan in Oost NL.

“Met heel veel plezier werk ik samen met al mijn Oost NL-collega’s aan de duurzame economie van Gelderland en Overijssel. Twee prachtige provincies met veel innovatief ondernemerschap, geweldige kennisinstellingen en betrokken overheden. De laatste drie jaar heb ik dat mogen doen vanuit de functie van algemeen directeur van Oost NL. Wat een inspirerende, mooie job! Na ruim 20 enerverende jaren in Oost-Nederland is het nu tijd voor een opvolger. Nog ruim een half jaar mag ik samen met u en heel veel anderen werken aan welvaart en welzijn in onze regio. Ik hoop u daarbij nog regelmatig te ontmoeten!” Zo kondigde Marius Prins zijn vertrek aan die behalve binnen Oost NL actief is als valuation expert voor Fidimec, het venture capital fonds van Imec.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt de organisatie de regionale economie. Dit doet het door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. Oost NL is actief in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.