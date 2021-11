Marel investeert in Boxmeer in ‘werkplek van de toekomst’

Marel in Boxmeer blijft maar doorgroeien. Er zit duidelijk toekomst in de machinebouw voor de voedselindustrie. Na jarenlang krap in het jasje hebben gezeten staat Marel nu voor de fikse uitdaging om een toekomstbestendige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Daarbij blijft vrijwel geen enkele vierkante meter van het huidige gebouw ongemoeid. In februari 2022 gaat de eerste schop in de grond voor de realisatie van een flinke uitbreiding.

Nog niet zo lang geleden, in 2018, voltooide Marel in Boxmeer een nieuwe kantoorvleugel, een vernieuwd R&D centrum en een uitbreiding van de productieruimte om aan de groeiverwachtingen te voldoen. Nu staat de volgende uitbreiding alweer op stapel, ten teken dat de voorspoedige groei voortduurt. Met het oog op een toekomstbestendige werkomgeving voor alle medewerkers is deze aanpassing van het Marel bedrijfspand zeer gewenst.

Inspirerende omgeving

Met de uitbreiding wil Marel ‘de werkplek van de toekomst’ gestalte geven, om voor zowel huidige als toekomstige medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn. Per afdeling wordt gekeken naar maatwerk: een HR afdeling heeft andere prioriteiten, bijv. met het oog op privacy, dan een inkoopafdeling. Marel streeft er niet zozeer naar om een groter gebouw te realiseren, maar wel een ander soort gebouw. Net zoals ‘thuis’ door het thuiswerken niet meer een strikte privéplek is, zo wordt ‘kantoor’ ook niet meer een strikte werkplek. Marel wil een inspirerende omgeving bieden, een innovatiecampus waar betrokkenheid en interactie op vele manieren mogelijk zijn.

Duurzaamheid

De drietraps uitbreiding zal zich over meerdere jaren uitstrekken, waarbij de eerste fase naar verwachting in de herfst van 2022 gereed zal zijn. Die eerste fase betreft een nieuw te bouwen magazijn van liefst 12.000m2 op een aangekocht perceel dat grenst aan het bestaande Marel pand, aan de overkant van de Raamstraat. Bij deze uitbreiding is veel aandacht voor duurzaamheid en dat gaat verder dan goede isolatie. Het nieuwe magazijn wordt volgelegd met zonnepanelen, de vloerverwarming is gasloos, de luchtverversing is optimaal, het energieverbruik is geminimaliseerd en de afvalstromen worden zorgvuldig gereguleerd.

In de tweede fase zal het bedrijfsrestaurant worden aangepakt, evenals de oudere kantoorvleugels. Ook zal de mechanische productie worden gemoderniseerd. In de laatste fase wordt het DemoCenter verplaatst en de assemblage-afdeling geüpgraded.