Aan het eind van het webinar onder de titel ‘Meesters in de Maakindustrie’ deed Marc Hendrikse nog een oproep aan de overheid om zich toch vooral, onder druk van de bezuinigingen die de corona-crisis straks nodig maakt, niet te laten verleiden tot bezuiniging op innovatie in de hightech en dat het Groeifonds van het kabinet overeind blijft. ‘Dan doel ik zowel op de kenniskant – de ontwikkeling van knowhow aan universiteiten en scholen – als op de realisatiekant binnen de industrie zelf. De hightech is wezenlijk voor de Nederlandse economie en elke subsidie-euro die daarin geïnvesteerd wordt, verdient zich dubbel en dwars terug’, aldus Hendrikse. Hij deed die uitspraak tijdens de online sessie die vandaag georganiseerd werd in het kader van zijn vertrek als ceo van de NTS Group waar hij vijftien jaar leiding aan heeft gegeven.

Eerder in het gesprek was een tweede deelnemer, Guustaaf Savenije, ceo van VDL ETG al aangeslagen op het woord ‘subsidie’: ‘Het is goed als een overheid investeert in digitaliseringsprogramma’s zoals uitgevoerd worden binnen de Brainport Industries Campus. Maar subsidies moeten altijd alleen maar verstrekt worden aan die ondernemers die zelf ook bereid zijn een flink stuk van het risico te lopen.’

Global supply netwerken

Aan de sessie nam ook deel John Blankendaal, directeur van Brainport Industries en de genoemde Brainport Industies Campus. Die antwoordde op een vraag van een kijker of reshoring nodig is om die hightech in deze tijd sterk te houden dat hij ‘reshoring’ een achterhaalde term vindt: ‘Het gaat tegenwoordig om hightech global supply netwerken waarin bedrijven als NTS en ETG, met vestigingen behalve in Europa ook in de VS en Azië, daar moeten ontwikkelen en daar moeten produceren waar daarvoor de beste competenties en marktpartijen voorhanden zijn.’

‘Loop gewoon naar binnen!’

Een sterke hightech heeft ook een goede interactie nodig tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. ‘Wij zijn denk ik goed aangesloten op het universitaire en hoger beroepsonderwijs, maar minder op het middelbaar beroepsonderwijs dat we voor onze vakmensen ook keihard nodig hebben’, aldus Savenije. ‘Wij hebben een prachtige werkruimte in onze vestiging in Acht. Loop daar gewoon naar binnen!’, riep hij de mbo-professionals en studenten op.

Competentieterrein afstemmen met oem-klant

Marc Hendrikse benadrukte in reactie op vragen – als hij bij eerdere gelegenheden heeft gedaan – de noodzaak dat ontwikkelende eerstelijns toeleveranciers de financiële ruimte krijgen van hun oem- klanten om die ontwikkeling te bekostigen. ‘En, software wordt steeds belangrijker in ons werk. We moeten ons daarin ontwikkelen, maar tegelijk voorkomen dat we te zeer terechtkomen op het terrein van de kerncompetenties van onze klant. Duidelijk krijgen waar de grens getrokken moet worden, dat vergt nog wel enige afstemming ’, blikte hij over de einddatum van zijn ceo-termijn heen. Hij wordt per 1 augustus opgevolgd door Tjarko Bouman.

Het door NTS georganiseerde webinar stond onder leiding van Paul van Nunen (Brainport Development).

Een afscheidsinterview met Marc Hendrikse is hier te vinden.