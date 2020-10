Managers vinden dat ASML beste reputatie heeft

Hightechbedrijf ASML is door managers verkozen tot het bedrijf met de beste reputatie van 2020. Dat blijkt uit de MT500, het jaarlijkse reputatie-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van leiderschapsplatform MT onder 4.662 zakelijke beslissers. Branchegenoten prijzen het hightechbedrijf om diens productleiderschap, operational excellence, klantgerichtheid en kwaliteit van werkgeverschap. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort de chipmachinefabrikant hoog.

Peter Wennink, President & CEO ASML, reageert: “We blijven het bijzonder en eervol vinden dat zoveel mensen in Nederland ons waarderen. Zeker als je bedenkt dat niemand een lithografiemachine van ASML in huis heeft. Maar blijkbaar spreekt innovatie tot de verbeelding. Onze technologie is het resultaat van hechte Europese samenwerking met top partners. Juist door die internationale samenwerking zijn we sterk.”

Leiderschapsplatfom MT.nl vraagt met de MT500 zijn doelgroep jaarlijks de 500 grootste bedrijven van Nederland te beoordelen op reputatie. Dit jaar verschijnt de twintigste editie. Kenmerkend voor de aanpak van de MT500 is de peer-to-peer-beoordeling: respondenten wordt gevraagd hun oordeel te geven over bedrijven die in hun eigen branche actief zijn. Professor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation leidt het onderzoek. “Wie kun je beter vragen naar je reputatie dan je peers?”

33 sectorwinaars

De top 10 van de reputatieranglijst MT500 bestaat verder uit grote organisaties als Shell (2), Tata Steel (4) en Ahold Delhaize (5), maar ook De Efteling staat in de hoogste regionen, op een derde plaats. De bedrijven zijn ook binnen hun eigen sector gerankt, waardoor de MT500 dit jaar 33 sectorwinnaars telt. Zo is Koninklijke BAM Groep de beste aannemer, Deloitte de beste accountant ING de beste bank, CSU de beste schoonmaker, TUI de beste reisorganisator en CBRE Group de beste vastgoedadviseur (zie ook deze mediakit).

Uniek

De twintigste editie van de MT500 is uniek vanwege de coronacrisis. Winnaar ASML is volgens Volberda “een absolute vaandeldrager van technologische innovatie” en ziet zijn business versnellen, terwijl partijen als Shell en De Efteling hard worden geraakt. Coolblue, dit keer teruggekeerd in de top 10, profiteert juist weer van zijn sterke merk en de hausse in online aankopen die corona heeft veroorzaakt. “Net als Bol.com zijn ze spekkoper”, aldus Volberda.

MT 500 editie 2020: de top 5

Ranking Bedrijf

01 ASML

02 Shell

03 De Efteling

04 Tata Steel

05 Ahold Delhaize

MT500 editie 2020: winnaars per sector

Aannemer of Installatiebedrijf, Koninklijke BAM Groep

Advocatuur, Accountancy & Management consultancy, Deloitte

Automotive dienstverlening, Alphabet Nederland

Auto-industrie en toeleveranciers, Audi

Bancaire dienstverlening, beleggingsinstellingen en aandelenhandel, ING

Bouw: toeleverancier of dienstverlener, Antea Group

Chemische- en farmaceutische industrie, AkzoNobel

Facilitaire dienstverlening (catering, schoonmaak & beveiliging), CSU

Fast moving consumer goods: producenten, Coca-Cola Nederland

Groothandel, Makro Nederland

Horeca, entertainment en leisure, De Efteling

IT Hardware & Solutions, Philips

ICT dienstverlening & consultancy, Google

Logistieke dienstverlening, DHL

Machine-en werktuigbouw, ASML

Maritieme en luchtvaartsector, KLM

Media, DPG Media

Metaalindustrie, Tata Steel

Nutsbedrijven, Eneco

Olie- en gasindustrie, Shell

Personenvervoer, Nederlandse Spoorwegen

Primaire sector, The Greenery

Reisbranche, TUI

Retail: dagelijkse behoefte, Ahold Delhaize

Retail: duurzame goederen, Coolblue

Technische dienstverlening & overige professionele dienstverlening, Royal HaskoningDHV

Textiel- en meubelfabrikanten, Koninklijke Auping

Uitzendbranche, Randstad

Universiteiten en hogescholen, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Vastgoed, CBRE Group

Verzekeringen, Achmea

ZBO’s en uitvoeringsinstellingen, Politie

Ziekenhuizen Amsterdam, UMC

