Make Next Platform bepleit loonkostensubsidie voor starters zonder omzet

Het Make Next Platform (MNP) is niet content met de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid‘. Deze regeling ziet namelijk de starters en opschalende bedrijven over het hoofd. Want, één van de voorwaarden voor het toekennen van de tijdelijke subsidie is dat de omzet in de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020 tenminste 20% lager zal liggen dan in de genoemde referentieperioden vanaf 1 januari 2019. Dit omzetcriterium is het probleempunt voor de bedoelde jonge, innovatieve bedrijven. Immers, zij hebben nog geen of weinig omzet, maar wel veel uitgaven waarvan loonkosten het leeuwendeel vormen.

Omzetcriterium buiten beschouwing laten

Aldus Fred von Dewall namens het platform, een initiatief van ASML, Huisman, Thales NL, Vanderlande en STR, dat zich specifiek inzet voor opschalende, zelfscheppende maakbedrijven die een belangrijke speler in hun internationale nichemarkt kunnen worden. Binnen deze jonge maakbedrijven wordt eigen en geleend geld besteed aan de ontwikkeling van een prototype, de aanschaf van technische materialen en apparaten, het patenteren van intellectueel eigendom en de internationale zoektocht naar toekomstige afnemers. ‘Omdat uw tijdelijke crisisregeling’, aldus het platform aan het ministerie van EZK, ‘niet tussen ondernemingen wil discrimineren, pleiten wij er voor om het omzetcriterium voor deze jonge bedrijven buiten beschouwing te laten en daarvoor in de plaats de loonkosten als meetpunt te nemen. Een subsidie van 80% van de loonkosten stelt deze jonge ondernemingen in staat om hun werknemers in dienst te houden, iets waartoe zij anders niet in staat zijn. Bij ontslagverlening verliezen deze talentvolle bedrijven waardevol menselijk kapitaal, dat eerder met veel moeite kon worden aangetrokken. Aldus wordt het hervatten van de ondernemingsactiviteiten na beëindiging van de coronacrisis, welhaast onmogelijk. Daarmee loopt Nederland het risico om een groep briljante bedrijven en ondernemers, en een bron van werkgelegenheid te verliezen.’

Te lange goedkeuringsprocedure

Aldus het pleidooi van het MNP voor een loonkostensubsidie van 80% voor de jonge, innovatieve bedrijven zonder omzet. ‘Onder de huidige crisisomstandigheden lenigt een eenvoudige, direct op de loonkosten gerichte subsidie hun liquiditeitsnood effectief, en verhoogt hun schuldenlast niet.’ De recente door EZK aangekondigde specifieke overbruggingskredietregeling voor starters en opschalende bedrijven kan het MNP echter niet bekoren. ‘Die regeling is selectief vergt in voorkomende gevallen een langere goedkeuringsprocedure. De uitvoerende Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen zullen een overbruggingskrediet aan bedrijven die zij niet uit een eerdere investeringsronde kennen pas na een grondige en positieve beoordelingsprocedure toekennen.’