In Duitsland zijn er zo’n 60.000. In Zuid-Afrika zelfs meer dan 100.000. Mijnschachten, in feite liftschachten van soms wel meer dan twee kilometer diep waardoor (voorheen) de koempels naar beneden werden gebracht, en de steenkolen of ertsen omhoog. En die kunnen wederom een bron van energie worden. De Schotse start-up Gravitricity wil

overtollige duurzame energie van windmolens en zonnepanelen op respectievelijk winderige en zonnige dagen gebruiken om gewichten van meer dan 10.000 ton omhoog te takelen. Om de energie die daarvoor nodig is weer vrij te laten komen door de gewichten te laten zakken, op dagen dat het windstil en bewolkt is of als er in de buurt een groot energieslurpend event gaande is. En dat, aldus ondernemer Charlie Blair, vrijwel zonder energieverlies. Veel minder dan bij de alternatieven voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet zoals het vliegwiel of de batterij. Met een nagenoeg onderhoudsvrije levensduur van 25 tot 50 jaar. Die laatste informatie heeft hij ongetwijfeld opgestoken van Huisman. Huisman ontwerpt en produceert sinds 1929 onder meer scheepskranen en boorinstallaties voor de markten voor duurzame energie voor offshore wind en geothermie, olie en gas en civiele werken, en weet dus alles van hijswerk.

Blair mocht zijn voordracht houden op het hoofdkantoor van Huisman in Schiedam. Huisman ondersteunt de start-up met kennis, een wereldwijd netwerk en met het bouwen van een tien meter hoog prototype van 250 kW. Daarmee moeten potentiële klanten verleid worden te investeren in deze nieuwe vorm van energieopslag, aldus Blair. Later willen Gravitricity en Huisman verder opschalen met de bouw van een commercieel, uitbreidbaar systeem van 20 MW via een reeks van projecten in het Verenigd Koninkrijk, het vasteland van Europa, Zuid-Afrika, Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

Hij deed zijn verhaal als gastspreker op het event van het Make Next Platform (MNP) dat eind februari in Schiedam gehouden werd. Dit MNP biedt de toekomstige generatie zelfscheppende maakbedrijven toegang tot de netwerken, kennis en expertise van de initiatiefnemers, ASML, Huisman, Thales, Vanderlande en de Stichting TechnologieRating. Met als doel hen te helpen in hun ontwikkeling naar wereldspelers. Het event op 28 februari startte met een Challenge Meeting waar twee bedrijven een pitch gaven, om toegelaten te worden tot de MNP Virtuele Accelerator. Sound Energy en IME slaagden beide met vlag en wimpel. Sound Energy maakt gebruik van het verschijnsel waarbij een buis gaat ‘fluiten’ als je deze verwarmt. De golf van geluid ontstaat door een temperatuurverschil en wordt thermo-akoestiek genoemd. De Enschedese start-up Sound Energy wil een thermo-akoestisch systeem bouwen dat met behulp van geluid restwarmte van bedrijfsprocessen omzet in koele lucht. Zo creëert het bedrijf een airco die nauwelijks elektriciteit verbruikt.

IME is een ontwikkelaar en bouwer van elektrospinningtechnologie voor de regeneratieve geneeskunde; Link Magazine publiceerde in de juni-uitgave van vorig jaar een uitgebreid artikel over de onderneming uit Waalre.

Met Sound Energy en IME is het aantal bedrijven in de Make Next-accelerator nu op zeven gekomen. Eerder kregen al een plek Bond High Performance 3D Technology (oem van 3D-print tools, Enschede), Lightyear (zonne-energie aangedreven auto’s, Helmond), SMART Photonics (fotonica, Eindhoven) en VitalFluid (plasmawater reactoren, Veldhoven) en EMR (ontwikkelaar van hoognauwkeurige chirurgische robots, Eindhoven).