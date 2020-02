Make it in the North brengt bedrijven en talent samen

Afgelopen week was de entree van studentenwooncomplex Markt058 in Leeuwarden al goed gevuld vóór de officiële opening door wethouder Friso Douwstra. Hij houdt zijn praatje kort. Het overwegend jonge publiek is immers voor de tientallen MKB-bedrijven en workshops gekomen.

Antonio uit Griekenland heeft onze aandacht. Hij is met zijn vrouw naar Nederland gekomen die studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Antonio is engineer en zoekt een baan. Met zijn vlotte babbel en voorkomen heeft hij snel een uitnodiging te pakken om te komen werken op de salesafdeling van YP Your Partner. Dat is niet helemaal wat hij zoekt. ,,Ik vind zoveel dingen leuk, eigenlijk wil ik het liefst met een bedrijf in gesprek over wat we voor elkaar kunnen doen. Daarom wil ik jullie beter leren kennen.’’ De samenwerking tussen onze hightechbedrijven vindt hij interessant. Dat is nieuw voor hem. ,,Ik wil graag programmeren en dan het liefst bij een bedrijf met positieve impact in de samenleving. Daarnaast vind ik het belangrijk om te werken met professionals van verschillende achtergrond. Dat lest mijn creatieve dorst.’’

Thuis voelen

Antonio is het schoolvoorbeeld van ‘de partner’ die meekomt met een expat, een baan zoekt en eigenlijk niet goed weet waar hij moet beginnen. Make it in the North biedt uitkomst. Het helpt sinds vorig jaar internationaal georiënteerd talent in Noord-Nederland met het vinden van banen, kansen en informatie. Zo zorgt het platform dat buitenlands talent zich óók in onze regio thuis voelt. ,,Precies onze drijfveer’’, vertelt programmamanager Joost Krebbekx van Innovatiecluster Drachten. Met speciale programma’s voor studenten alumni en andere technische talenten laten de hightechbedrijven zien dat het aanbod in het noorden minstens zo interessant is als in andere regio’s. ,,Onze bedrijven opereren wereldwijd, er werken 45 nationaliteiten en ze zijn bovendien koploper in hun vakgebied.’’ Gelukkig gaat volgens Krebbekx de aandacht niet alleen uit naar bedrijven in Eindhoven en Delft. ,,Onze bedrijven zijn misschien niet zo bekend, maar er werken is minstens zo interessant en uitdagend.’’ Mede door de samenwerking van de R&D-afdelingen en de onderlinge kennisuitwisseling. ,,Studenten die dit eenmaal hebben ervaren, willen niets liever dan blijven.’’

Wassen en drogen

Voetje voor voetje lopen de bezoekers langs de stands. Sommigen volgen een workshop in de ruimtes waar bewoners van het pand de lift nemen naar hun appartement. Twee lacherige dames staan te dralen bij de wand met grote was- en droogtrommels, verscholen achter enkele stands. Uiteindelijk durven ze hun schone was over te pakken naar een droogtrommel. Niemand let op hen. De bedrijven trekken de aandacht. Naast studenten van NHL/Stenden hebben opvallend veel RUG-studenten de weg naar Leeuwarden gevonden. De voertaal is overwegend Engels, want het publiek komt uit de hele wereld. Uit Duitsland en België, van India tot Italië en van Brazilië tot Spanje.

Technische kaart

Maria uit Barcelona vraagt naar sales- en marketingfuncties, maar blijkt ook interesse te hebben in hightech. Ze kent ASTRON. ,,Geweldig wat ze daar doen. Ik heb verschillende lezingen gevolgd in DOT in Groningen over astronomisch onderzoek. De koppeling van wetenschap en techniek spreekt me erg aan.’’ Maria studeert taalwetenschappen en wil het liefst werken in een ziekenhuis of een ander bedrijf waar onderzoek belangrijk is. ,,Op die manier kan ik al werkend ook nog veel leren.’’ Mitchell uit Drachten kent ons bedrijvencluster van dichtbij. ,,Jullie netwerk vind ik interessant. Ik heb voor mijn PhD bij Variass gewerkt en de mogelijkheden gezien van de samenwerking binnen het Innovatiecluster. Dat biedt allerlei kansen voor mij.’’ Hij is afgestudeerd in Supply Chain Management en zoek een baan. ,,Noord-Nederland wordt niet gezien als dé plek waar je moet zijn voor een technische baan. Dit verandert en door Innovatiecluster Drachten staat het noorden steeds beter op de technische kaart.’’