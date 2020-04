Macroscoop opent haar Epicor Experience Center op de Brainport Industries Campus

Macroscoop, specialist in het implementeren en ondersteunen van geïntegreerde Epicor Smart Industry oplossingen als Epicor ERP, Advanced MES en DocStar ECM sofware, kiest voor een vestiging in Brainport Industries Campus (BIC). “De Fabriek van de Toekomst is voor ons dé plek om het Epicor Experience Center te starten”, zegt Merel Overdevest van Macroscoop.

Vanuit Nootdorp levert Macroscoop al meer dan 20 jaar Epicor oplossingen voor kleinere, middelgrote en grote bedijven in de maakindustrie. “Op BIC zit Macroscoop dichter bij haar doelgroep en de doelgroep dichter bij ons. In ons Epicor Experience Center kan straks iedereen onze producten voor High-Tech maakindustrie zien en beleven.”

Naast dat in het Epicor Experience Center workshops, trainingen en demonstraties worden gehouden, kan de maakindustrie ook zelf ervaring opdoen met de software producten van Epicor. “Op grote schermen kunnen onze bezoekers straks zelf spelen met de mogelijkheden die onze oplossingen bieden.”

Macroscoop wil graag samenwerken met de bedrijven en onderwijsinstellingen op BIC. “Bezoekers aan BIC, gevestigde en nog te vestigen bedijven en zeker ook opleidingsinstituten als Summa en Fontys zijn interessant voor Macroscoop om mee samen te werken. Door met elkaar mee te lopen kunnen we kennis delen en zo uitvinden wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Paul Flannery, Vice president, channel sales, international region, Epicor Software zegt: “Na de afgelopen 20 jaar met Macroscoop te hebben gewerkt, ben ik verheugd dat ze een gewaardeerde partner van Epicor Software blijven. Door samen te werken, maakt dit initiatief het mogelijk om de oplossingen en innovatieve technologie van Epicor te presenteren in een zeer interactieve setting. We kijken uit naar de opening van het Experience Center op Brainport Industries Campus.”