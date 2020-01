Een elektrische tractor of een drone die mensen kan optillen in noodsituaties. Twee voorbeelden uit een scala van innovaties uit het duurzame innovatieprogramma van Machinefabriek Boessenkool uit Almelo. Met een financiering van Oost NL vanuit het Innovatiefonds Overijssel kan Boessenkool in vier duurzame innovaties snellere stappen zetten. Zo komen bijvoorbeeld machines die spuitbussen recyclen eerder op de markt. Naar verwachting leidt het innovatieprogramma tot een directe groei van circa 40 banen.

Machinefabriek Boessenkool uit Almelo begon in 1902 als garagebedrijf dat T-Ford automobielen verkoopt en is uitgegroeid tot een volwaardige toeleverancier van onderdelen en apparaten, tot aan complete machines en producten. Ook werkt Boessenkool aan duurzame innovaties, die onder de vleugels van Boessenkool kunnen uitgroeien tot een zelfstandige onderneming. Zoals DeSpray, een start-up die recyclingmachines maakt voor spuitbussen. “Onze machines kunnen de metalen en andere stoffen van bijvoorbeeld deodorantbussen 100% scheiden, zodat ze geschikt zijn voor hergebruik,” vertelt Eelco Osse, CEO van Boessenkool, die zich met zijn bedrijf de laatste jaren steeds nadrukkelijker is gaan toeleggen op duurzame innovaties. “Met onze producten willen we uiteindelijk de wereld een stukje beter maken”, aldus Osse.

Investeren in innovatie

Met de financiering van Oost NL vanuit het Innovatiefonds Overijssel gaat Boessenkool verder met de ontwikkeling van vier innovaties. Deze vier innovaties zijn uiteenlopend, van energieopslag en elektrische tractoren, tot de ontwikkeling van drones die mensen kunnen optillen in noodsituaties en een machine die spuitbussen kan recyclen. Eelco Osse over het belang van de financiering: “Om technologisch voorop te blijven lopen is het van belang te blijven investeren in innovatie. Dat vraagt om lef en durf. We zijn blij dat Oost NL dat vertrouwen in ons heeft. De financiering stelt ons in staat om te blijven ontwikkelen en innovaties sneller naar de markt te brengen.”

Freek Welling, teammanager Energy bij Oost NL is trots op de bijdrage aan het innovatieprogramma van Boessenkool: “Machinefabriek Boessenkool is al jaren toonaangevend in de regio op het gebied van innovatie. De rode draad bij deze vernieuwingen is de impact op mens en milieu. Voor onze regio zijn bedrijven als Boessenkool essentieel voor het aantrekken van talent en het creëren van werkgelegenheid.”

Energieopslag en elektrische tractor

Een van de duurzame innovaties betreft ‘Kinext’; een technologie waarmee kinetische energie wordt opgeslagen in een stalen vliegwiel. De vinding helpt netbeheerders met energieopslag bij onvoorspelbare pieken in opgewekte stroom die steeds vaker voorkomen bij de opwekking van energie uit wind en zon. Om de energietransitie op termijn succesvol te voltooien is energieopslag onmisbaar. De Kinext kan in combinatie met opslagtechnologieën, zoals batterijen gebruikt worden. Verschillende netbeheerders hebben de vliegwielen al in gebruik.

Daarnaast werkt Boessenkool aan de eerste elektrische tractor. De tractor heeft een complete elektrische aandrijving en een unieke spoorbreedteaanpassing. Zo kunnen boeren efficiënter en duurzamer werken én de grond winstgevender gebruiken. “Na veel testen is het de bedoeling de eerste tractor in 2020 op de markt te brengen. De tractor is erop voorbereid om zelfstandig te rijden dankzij intelligente sensoren en GPS. Daarnaast kijken we of we de tractor deels kunnen laten rijden op biodiesel en/of waterstof”, legt Osse uit.

Tot slot ontwikkelt Boessenkool drones met grote tilkracht onder de naam Drone4. Een voorbeeld hiervan is Drone4Emergency. Dit is een volledig elektrische grote drone die in staat is personen in noodsituaties stabiel te vervoeren, bijvoorbeeld bij rampen. “Daarbij is het een uitdaging de drones sterk genoeg te maken om zware omstandigheden aan te kunnen. Momenteel zijn ze in staat om maar liefst 500 kilo op te tillen”, aldus Osse trots.