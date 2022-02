Machinebouw event vindt plaats op 12 april 2022, in Den Bosch

Het Machinebouw event vindt plaats op 12 april 2022, in 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Aanmelden als bezoeker kan via het online registratieformulier. Het Machinebouw event biedt een sterk netwerk aan machinebouwers, OEM’ers en producerende bedrijven uit de Benelux.

Met een uitgebreid lezingenprogramma worden bezoekers geïnformeerd over thema’s zoals de digitale transformatie, IoT, Edge Artificial Intelligence, vision, digitale verdienmodellen, standaardiseren, CE markering, remote maintenance en cyber security. Maar ook IO-link, de keuze van bekabeling en componenten, lekstromen en voedingspanning komen aan de orde. Het volledige programma is hier te vinden.