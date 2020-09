Onzekerheid troef voor de industrie op dit moment. Dit voorjaar leek de markt voor veel industriële bedrijven in te zakken. Vervolgens viel het toch mee en was er het nodige optimisme voor het najaar. De eerste helft van september echter viel toch wat tegen. In de tweede helft trok het weer aan. ‘De verwachtingen voor het 4e kwartaal zijn positiever dan de doemscenario’s die in het 2e kwartaal van dit jaar geschetst werden. Het niveau van 2019 gaan we niet halen. Maar kijkend om ons heen wat er gebeurt in andere sectoren is het sentiment zeker niet negatief, voor de korte termijn.’

Aldus een analyse van Erik Spikmans, sales directeur MCB Nederland, van de resultaten van een rondvraag die de metaalleverancier in september gehouden heeft onder zo’n 500 klanten in verschillende landen. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf Nederland maandelijks een marktupdate uit. In de enquête kon vanzelfsprekend het mogelijke effect van de aangescherpte overheidsmaatregelen van 28 september niet meegenomen worden.

Agri voorziet stijging omzet, food daling

Uit dat onderzoek blijkt dat de agri-sector voor oktober een omzetstijging van 10,43 procent voorziet, een iets lager percentage dan voor september verwacht werd. In de food is het sentiment volledig omgeslagen: bij de vorige meting verwachtte deze branche een omzetstijging van 26 procent voor september. Voor oktober wordt echter een daling van 5,5 procent verwacht. Hetzelfde geldt voor de andere sectoren, al is het daar minder dramatisch: van plus ruim 11 procent voor september naar min 2 procent voor oktober.

Oem’ers een stuk optimistischer geworden

Bij de oem’ers onder de respondenten een compleet ander beeld: onder hen slaat een daling van de omzetverwachting voor september van 15 procent om in een stijging voor oktober van 6,5 procent. Onder de system suppliers en de 2e lijns toeleverancier echter is het sentiment weer overwegend minder positief dan een maand geleden. De system suppliers voorzagen bij de vorige meting in september een stijging van 10 procent. Nu, voor oktober, wordt een daling van ruim 6 procent verwacht. De 2e lijns verwachtten in september uit de vakantieperiode te komen met een stijging van 14 procent; nu rekenen ze voor oktober op een daling van ruim 5 procent.

De verspaners vervallen ook in mineur: verwachtten die voor september een stijging van bijna 11 procent, voor oktober voorzien die een daling van bijna 8 procent. De plaatbewerkers blijven positief, maar wel minder: verwachtten ze voor september een stijging van 15 procent, voor oktober is dat een stijging van bijna 1 procent. Over de hele linie is de hoeveelheid werkkapitaal de afgelopen maand afgenomen.

Investeringsplannen zijn blijven staan

Met name in de food leeft het voornemen meer te gaan uitbesteden en minder zelf te doen. De intentie te gaan investeren in (online) marketing is vooral aanwezig in de agrisector. Het laten gaan van vaste krachten is nergens echt aan de orde, hetzelfde geldt voor het afbouwen van de flexibele schil. Wel is de kans dat dergelijke maatregelen genomen worden minder klein dan een maand geleden. Het omgekeerde is geval als gevraagd wordt of er nieuwe mensen geworven zullen gaan worden: de kans daarop is minder groot dan een maand eerder. Het voornemen te investeren in product- en procesinnovaties is de afgelopen maand minder vast geworden. Daarentegen zijn de plannen te investeren in machines gewoon blijven staan en de voornemens geld te steken in nieuwe IT-systemen sterker geworden.

Koridon: vertraging ordering

Rob Beltman, commercieel directeur bij Koridon Industriële Plaatbewerking in Zaandam, gespecialiseerd in de bewerking van dunne plaat, is ook wat minder optimistisch dan een maand geleden: ‘Tot en met juli zijn we blijven groeien. Maar nu de vakantieperiode echt voorbij is zie ik vertraging in de ordering ontstaan. “Mijn klanten bestellen niet”, krijg ik van mijn klanten als verklaring te horen.’ Dat verminderde sentiment geldt vooral de klanten die gelieerd zijn aan de bouw. ‘Wat eigenlijk vreemd is, want er wordt toch gewoon gebouwd. Daarentegen zie in dat de vraag van klanten die food- en medisch technologisch gerelateerd zijn redelijk op niveau blijft.’ Die verminderde orderstroom heeft geen consequenties voor het personeelsbestand, ook niet voor de kleine flexibele schil waarover Koridon beschikt. Uitbesteden van werk is echter ook niet aan de orde: ‘Als het druk is besteden wel laswerk uit, maar dat is nu dus niet nodig.’

Profileren als specialist dunne plaat

Het voornemen van de Noord-Hollandse onderneming zich meer profileren als bewerker van dunne plaat staat ondanks corona nog onverkort overeind: ‘Want dat is echt een specialisme waarmee we ons kunnen onderscheiden bij met name de bouwers van complexe high-end machines waarin bij uitstek dun plaatwerk verwerkt wordt. Wij gaan de komende tijd onze kwaliteiten op dat terrein veel meer benadrukken in al onze uitingen, via whitepapers en de social media.’ En ook de plannen om te investeren in machines worden niet teruggedraaid. ‘Om precies te zijn in een slijpinstallatie en cobottechnologie. Maar door corona is het nu wel lastig je te oriënteren. Ik zou graag in Duitsland wat showrooms bezoeken, maar dat is nu even niet mogelijk.’