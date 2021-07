Langere levertijden, schaarste aan materiaal, stijgende prijzen: steeds meer bedrijven hebben daarmee te dealen. Dat blijkt ook uit de meest recente rondvraag die metaalleverancier MCB in juni gehouden heeft onder zijn klanten. Een derde van de ondernemers geeft aan dat zij zich genoodzaakt zien om grotere voorraden in te kopen. Drie op de tien zoeken het in alternatieve materialen. Ook geven bijna drie op de tien respondenten aan dat ze hun productiecapaciteit of levertijden aanpassen.

Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf elk kwartaal een marktupdate uit. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2021 uit. ‘In welhaast alle sectoren is beschikbaarheid van materialen momenteel de grootste uitdaging. Onze tak van sport vormt daarop geen uitzondering’, aldus Erik Spikmans, salesdirecteur MCB Nederland. ‘In zowat alle metaalsoorten hebben we op één of andere manier wel last van verminderde beschikbaarheid vanuit de fabrieken, late binnenkomsten en snel stijgende prijzen. In combinatie met een sterke marktvraag en hamstergedrag betekent dit dus dat we constant de in- en uitgaande materiaalstromen moeten managen en helaas af en toe klanten moeten teleurstellen.’

Aanvoer hapert

MCB-klant Eikhout Metaalwerken uit Waalwijk herkent zich helemaal in bovenstaande uitkomsten van de marktupdate. ‘Het gaat prima met ons bedrijf, we draaien goed door’, zegt directeur-eigenaar Mark Eikhout. ‘Maar het hapert soms als het gaat om de inkoop en aanvoer van voldoende metalen zoals aluminium, staal- en rvs-plaat.’ Eikhout bestaat bijna 25 jaar en ontwikkelde zich van constructiebedrijf tot plaatwerkexpert, met een scala aan klanten in bijvoorbeeld de machinebouw, carrosseriebouw en luxe gevelbouw.

‘Door die onzekerheid over de inkoop van materialen en de prijzen ervan, is het soms lastig om offertes voor klanten te maken.’ Eikhout werkt nu wel eens met langere levertijden. Ook wordt soms ander materiaal toegepast: een achterconstructie van een gevel kan dan bijvoorbeeld in aluminium getekend zijn, maar wordt uiteindelijk in staal uitgevoerd. In maart en april heeft Eikhout gelukkig alle materialen bij MCB en een andere partij uit de markt kunnen bestellen voor een groot project voor de bouw, waarbij komende tijd steeds een deel uitgeleverd wordt. Vooral vanaf mei is de inkoop moeilijker geworden, aldus de directeur.

Kwartaal drie wordt nog beter dan kwartaal twee

Van de deelnemers aan de MCB-branchebarometer is 28 procent oem’er, 24 procent system supplier en 38 procent second tier supplier. Meer dan de helft heeft als hoofdactiviteit plaatbewerking, 17 procent doet vooral aan verspaning, en 23 procent noemt andere hoofdbewerkingen zoals buisbewerking, constructie en assemblage.

Bedrijven met klanten in welke branche dan ook verwachten in het derde kwartaal een stijging in omzet vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar. Alleen toeleveranciers in de bouwbranche denken dat hun omzet in het tweede en derde kwartaal ongeveer gelijk zal uitkomen.

Hetzelfde beeld tekent zich ook af in de aanvragen. Overal worden meer aanvragen verwacht in kwartaal 3 dan in kwartaal 2, en dat geldt met name voor bedrijven in de installatie- en foodbranche.

Verspaners zijn meest positief

Plaatbewerkers verwachten voor het aankomende kwartaal een stijging van de omzet die waarschijnlijk even groot zal zijn als in het tweede kwartaal. Verspaners verwachten een nog sterkere groei dan in het vorige kwartaal.

Met name oem’ers en system suppliers verwachten een forse stijging in de omzet en het aantal aanvragen.

Verdergaand digitaliseren

Wat investeringen betreft, is er opvallend veel bereidheid om in te zetten op duurzaam ondernemen. En veel bedrijven willen ook investeren in IT-systemen. Dat laatste past wel bij de wil om sterker te digitaliseren. Een groot deel van de bedrijven zegt van plan te zijn om het verkoopproces (verder) te digitaliseren in het komende kwartaal. Ook de digitalisering van het inkoopproces, de backoffice en van de logistieke processen zet in alle branches door.

Medewerkers houden

De overgrote meerderheid van de bedrijven wil de flexibele schil niet afbouwen. Alleen één op de vijf bedrijven die vooral voor de bouw- of de installatiebranche werkt, wil dat juist wel.

Bijna iedereen is (zeker) niet van plan om vaste krachten te laten gaan. Bedrijven in alle branches willen juist nieuwe krachten aantrekken om uit te kunnen breiden, vooral in de agribranche.

Eikhout zoekt mensen

Even terug naar Eikhout Metaalwerken. Ook daar is de omzet flink gegroeid, geeft directeur Mark Eikhout aan. Dat is onder meer te danken aan extra investeringen in capaciteit. Zo is dit voorjaar een geautomatiseerd lasersnijsysteem van Trumpf geïnstalleerd. Er is meer dan genoeg te doen voor de negen medewerkers. ‘We kunnen nog wel een paar nieuwe mensen gebruiken op de werkvloer. De vraag is wat momenteel lastiger is: de inkoop van voldoende materiaal of het vinden van nieuwe medewerkers…’