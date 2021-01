Sommige oem’ers, system suppliers en tweedelijns metaalverwerkende toeleveranciers hebben hun verwachtingen voor het nieuwe jaar enigszins bijgesteld. Bedrijven die werken voor de foodbranche verwachten in 2021 een flink hogere omzetgroei dan ze een paar weken eerder voorspelden. De installatiebranche is eveneens positiever gestemd. Maar de agri-, bouw- en automotivebranche hebben de verwachtingen voor 2021 wat naar beneden bijgesteld.

Dat blijkt uit de meest recente rondvraag die metaalleverancier MCB in december gehouden heeft onder zo’n 500 klanten in verschillende landen. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf maandelijks een marktupdate uit. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen voor januari en de rest van 2021 uit.

Optimisme in de markt

Los van die enigszins bijgestelde verwachtingen hier en daar ziet Erik Spikmans, salesdirecteur van MCB Nederland over het algemeen een opgaande lijn. ‘Afgelopen jaar is het best te omschrijven als een wilde rit in een heel lange achtbaan; thuiswerken, geen klanten of leveranciers kunnen bezoeken, geen handen schudden, afstand houden en ga zo maar door. Maar nu, op een moment dat we in Nederland weer in lockdown zijn, lijkt de bedrijvigheid en het optimisme in de metaalverwerkende industrie juist bezig aan een opmars.’

Automotive ziet daling

Als het gaat om enkel de maand januari verwachten de ondervraagde bedrijven die werken voor de automotivebranche over het algemeen een sterkere omzetdaling dan in december, aldus het onderzoek. In de agribranche daarentegen zijn de verwachtingen voor deze maand een stuk positiever. Ook de meeste andere branches, waaronder de food- en de installatiebranche, verwachten voor januari een (lichte) stijging van de omzet.

Gekeken naar de aanvragen verwachten de bedrijven die actief zijn voor de installatiebranche juist een flinke daling van bijna 13 procent, terwijl in december nog een stijging werd verwacht. Alle andere branches verwachten een stijging in het aantal aanvragen deze maand. Dat geldt vooral voor de foodbranche, al is die stijging bijna de helft kleiner dan in december.

Aardig wat export

Vooral verspaners zien januari positiever in dan december, zowel qua omzet als qua aanvragen. Plaatbewerkers verwachten niet zozeer een enorme omzetstijging, maar wel een grotere toename in het aantal aanvragen (4 procent) dan in december (bijna 2 procent).

Gekeken naar oem’ers, system suppliers en tweedelijns toeleveranciers verwachten vooral die eerste twee meer omzet en meer aanvragen. Tweedelijns toeleveranciers voorzagen in december een iets lagere omzet en iets lager aantal aanvragen en dat is voor januari ook weer zo.

Export

Van de deelnemers aan het onderzoek geven meer bedrijven in de agribranche, de bouw en de installatiebranche aan dat ze exporteren naar het buitenland. In de automotivebranche zijn dat er juist een stuk minder (89 procent in november, 58 procent in december). Die export gaat bijvoorbeeld veel naar Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en Zwitserland.

Niet verder afbouwen flexibele schil

Bedrijven hebben weer een veelvoud aan acties in gedachten voor komende maanden. Zo willen bedrijven die werken voor de installatiebranche meer zelf gaan doen en minder uitbesteden. De andere branches zijn daarover sterker verdeeld.

Aan het afbouwen van de flexibele schil lijkt in de meeste branches een einde gekomen. De automotive en de installatiebranche zijn het meest uitgesproken: resp. 57 procent en 40 procent weten zeker dat die schil niet verder verkleind wordt.

De meeste respondenten zijn ervan overtuigd dat ze geen vaste krachten laten gaan. De automotive en de bouw zijn het meest terughoudend met het werven van nieuwe krachten. De food- en installatiebranche gaan dit in meerderheid juist wel doen.

Veel investeringen

Bij een overduidelijke meerderheid van de respondenten staan investeringen in product- en vooral ook procesinnovaties op stapel, waarbij de agribranche koploper is. Ook investeringen in nieuwe machines en nieuwe IT-systemen staan in alle branches op de planning, hoewel de installatiebranche wat betreft die IT-investeringen terughoudender is. Als het gaat om investeren in online marketing zijn de plannen zeer uiteenlopend.

Nog wat feiten:

– De agri- en de bouwbranche verwachten over het algemeen een hogere betrouwbaarheid in levertijden voor januari. De installatie- en foodbranche verwachten juist een daling.

– Wat betreft de ontwikkeling van de prijzen zien de agri-, automotive- en bouwbranche een stijging vergeleken met december. Toeleveranciers aan de foodbranche verwachten daarentegen een flinke daling ten opzichte van vorige maand.

Nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden

Directeur Richard Cornet van Abrahams Metaalbewerking in Weert, sinds 1994 leverancier van fijnmechanische onderdelen, ziet volop mogelijkheden voor 2021. ‘Ondanks de huidige onzekerheden binnen de verspanende sector staan we niet stil op het gebied van de verdere ontwikkeling. Robotisering en verhoging van de efficiëntie zijn zeer belangrijk om als bedrijf te kunnen blijven concurreren.’ Abrahams is hiermee al jaren actief bezig. ‘In 2020 hebben wij hiervoor nog meer tijd vrij kunnen maken. Het gaat om meer produceren met minder mensen. Omdat wij sterk zijn in het produceren van grotere productieaantallen, zien we ook in deze crisis mogelijkheden. Door de huidige situatie kunnen leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van overzeese producten vaak niet gegarandeerd worden. Die wordt bevestigd vanuit onze dochteronderneming BC-Trading BV die het inkopen van overzeese producten als hoofdactiviteit heeft.’

Door gebruik te maken van alle kennis en nieuwe technologieën denkt Abrahams een evenwicht te hebben gevonden tussen prijs, kwaliteit, ondersteuning en leverbetrouwbaarheid, die kan concurreren met de lagelonenlanden. ‘Het snel kunnen schakelen in productieaantallen en het aanhouden van kleine voorraden wordt voor onze klanten steeds belangrijker. Door onze strategie kunnen we veel voordelen bieden. Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden hebben we 2020 uiteindelijk op een positieve manier mogen afsluiten en zijn we klaar om nieuwe mogelijkheden aan te grijpen in dit nieuwe jaar.’

