Na zes jaar gevestigd te zijn geweest in Son, zal vanaf 1 februari MA-IT MyAutomation te vinden zijn in Eindhoven. Op deze nieuwe vestiging zijn niet alleen de kantooractiviteiten te vinden, maar zal er ook een Experience Center en een afdeling van de IA Professionals Academy te vinden zijn. Met een kleine 1000 m2 is er ook voldoende ruimte voor partners zoals EPLAN, Rittal, B&R Automation, Mitsubishi Electric en Bosch Rexroth.

De verhuizing naar Eindhoven is een logische stap. Business Unit Manager en FEDA-bestuurslid Maarten Bulsink; “We zijn echt letterlijk uit het vorige pand gegroeid. We zaten tegen de grenzen aan voor de engineering, maar nog belangrijker is voor ons de mogelijkheid om ook hier een Experience Center op te zetten.”

Binnen het Experience Center worden trainingen gegeven, vindt de IA Professional Academy plaats en worden studenten opgeleid. Bulsink; “De Academy brengt engineers verder in hun carrière. Dat kunnen starters zijn, maar ook medior- of senior engineers, die zich verder willen ontwikkelen.” Op het hoofdkantoor te Deventer biedt MA-IT al vijf jaar deze Academy ook aan klanten aan. Bulsink; “Ook onze klanten in de regio Eindhoven willen graag engineers bij ons opleiden. Maar de rit naar Deventer is dan toch wat te ver. Die drempel nemen we nu weg.”