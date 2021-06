LVD Company nv staat voor het vierde jaar op rij in de lijst van “Belgium’s Best Managed Companies” en kreeg hiervoor het Gouden Label van het programma. Het “Best Managed Company”-label wordt jaarlijks toegekend door Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven aan Belgische privébedrijven met topmanagement processen, aandacht voor duurzaam management en sterke financiële resultaten.

In 2017 lanceerde Deloitte Private “Belgium’s Best Managed Companies” in samenwerking met Econopolis, waarbij ook de KU Leuven zich aansloot in 2019. Het programma kijkt kritisch naar de strategie en bedrijfsvoering van een onderneming op basis van een globaal kader dat berust op vier pijlers: een duidelijke langetermijnstrategie, uitgebreide mogelijkheden, sterke betrokkenheid en financiële prestaties. Na de unieke uitdagingen van 2020 werd vooral gekeken naar weerbaarheid, leiderschap en wendbaarheid bij de selectie van de zes Best Managed Companies van dit jaar.

“Wij zijn trots op deze titel en dat we hem voor het vierde jaar op rij hebben behaald,” aldus Carl Dewulf, CEO van LVD Company. “Als familiebedrijf is onze strategische planning heel dynamisch, waardoor we onze strategie en tactiek snel kunnen aanpassen aan wat er op zakelijk vlak gebeurt. In een jaar van uitzonderlijke omstandigheden was deze wendbaarheid een groot voordeel.”

LVD Group is vertegenwoordigd in 47 landen, heeft 19 dochterondernemingen en diverse productiefaciliteiten in Europa en de V.S. In 2020 is het bedrijf erin geslaagd, ondanks de uitdagingen van een wereldwijde pandemie, enkele hoogtechnologische plaatbewerkingsmachines op de markt te brengen, waaronder een gerobotiseerde plooicel met automatische gereedschapswisselaar.