Lumicks, een oem’er van ‘de volgende generatie life science tools’ uit Amsterdam, heeft 93 miljoen dollar aan groeikapitaal ontvangen van hoofdzakelijker Amerikaanse investeerders. Het bedrijf ontwikkelt platforms voor Dynamic Single-Molecule en Cell Avidity analyse. In de april-uitgave van Link Magazine een uitgebreid artikel over Lumicks.

De financieringsronde werd geleid door nieuwe investeerders Farallon Capital Management en Lauxera Capital Partners, en omvatte investeringen door Softbank Vision 2i, fondsen en rekeningen geadviseerd door T. Rowe Price Associates, Parian Global Management, Pura Vida Investments, en Irving Investors. De ronde werd ook gesteund door bestaande investeerder Gilde Healthcare en leden van het Lumicks management team. Het grootste deel van de opbrengst van de financiering zal worden gebruikt om groei-initiatieven te ondersteunen, waaronder de uitbreiding van zowel onderzoek en ontwikkeling als commerciële activiteiten voor de z-Movi® Cell Avidity Analyzer.

“We zijn verheugd om een investering te ontvangen van zo’n indrukwekkende groep investeerders die ons willen ondersteunen in onze volgende groeifase,” zegt Olivier Heyning, CEO van Lumicks. “De nieuwe investeerders zijn een prachtige aanvulling op onze bestaande investeerdersbasis en brengen een uitstekende hoeveelheid kennis van de industrie mee waarvan wij geloven dat het zal resulteren in een ongelooflijk positieve samenwerking. Met deze fondsenwerving geloven we dat Lumicks goed gepositioneerd is om een significante groei van ons Dynamic Single-Molecule platform te bewerkstelligen en de commerciële adoptie van de industrie-veranderende z-Movi oplossing verder te versnellen.”

“Wij geloven da Lumicks’ z-Movi Cell Avidity Analyzer voor directe, hoge-resolutie meting van cel aviditeit een revolutionair platform is dat translationele R&D kan versnellen over instellingen en biofarma,” zegt Alex Slack, Co-Founder van Lauxera Capital Partners. “De z-Movi oplossing heeft het potentieel om opmerkelijke vooruitgang te boeken in de behandeling van kanker. Het bouwt voort op Lumicks’ snelle innovatie, verankerd door zijn Dynamic Single-Molecule franchise die de toegang tot en use cases voor single molecule krachtmeting uitbreidt.”