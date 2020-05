Na een reeks succesvolle proefprojecten bij middelgrote en grote bedrijven in de chemie, metaal- en bouwsector, schakelt Lopos over naar massaproductie van haar SafeDistance wearable.

De SafeDistance wearable meet voortdurend de afstand tussen werknemers. Wanneer twee personen te dicht naderen en niet voldoen aan de richtlijnen voor social distancing, zullen de tags een alarm geven. SafeDistance is dus een oplossing voor bedrijven om hun activiteiten voort te zetten, terwijl ze voldoen aan de richtlijnen voor social distancing. Nu overheden de coronamaatregelen gefaseerd afbouwen, wil ook Lopos de economie helpen aantrekken door organisaties waar professionele activiteiten met nauw contact voorkomen, te ondersteunen.

Afstand en privacy gegarandeerd

Lopos SafeDistance is een licht, draagbaar apparaat dat continu en in real-time de afstand tot andere SafeDistance wearables meet. Op basis van een perimeter die je vooraf kan instellen, zoals 1,50 meter of 1,65 meter, geeft de wearable een geluidsalarm, een trilalarm en knippert er een optioneel LED-licht zodra deze afstand niet wordt gerespecteerd.

SafeDistance werkt perfect zonder de opslag van gegevens, waardoor het apparaat absolute privacy van gebruikers kan garanderen, in tegenstelling tot andere oplossingen. Gebaseerd op accurate ultrabreedbandtechnologie (UWB) uit R&D van imec en UGent, zorgt de SafeDistance-wearable ook voor een zeer nauwkeurige, snelle en dus veilige afstandsmeting met een foutmarge van maximaal 15 centimeter. CEO Jen Rossey: “We kozen niet voor bluetooth waar de huidige afstandsbepaling typisch via signaalsterkte werkt en de fout 2 tot 5 meter bedraagt. In tegenstelling tot de Lopos UWB technologie is bluetooth onvoldoende nauwkeurig voor deze toepassing. ”

Jen Rossey: “Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, is het van cruciaal belang dat we ons houden aan de social distancing-richtlijnen die zijn opgesteld door internationale gezondheidsdeskundigen en overheden. De SafeDistance wearable is een intuïtieve oplossing die de richtlijnen voor social distancing in een professionele omgeving onderschrijft. Medewerkers kunnen de sensor gemakkelijk dragen aan een sleutelhanger, op een riemclip of aan een draagkoord en zijn er zeker van dat ze op veilige afstand van hun collega’s werken. Ons apparaat werkt bovendien zelfstandig; er is geen netwerk, server of andere infrastructuur vereist en er worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd.”

Massaproductie op zeer korte termijn

Een van de bedrijven waar de SafeDistance wearable met succes werd getest is AkzoNobel. Stefaan De Block van AkzoNobel: “Onze medewerkers reageerden zeer positief op het effect van de Lopos SafeDistance-wearable. Het herinnert hen er constant aan om de veilige afstand van 1,50 meter te respecteren. We zagen een onmiddellijke impact op de interactie van onze medewerkers en meer dan 90 procent van hen is bereid om de Lopos-wearable te blijven gebruiken.”

Na de succesvolle pilots van de voorbije weken, is Lopos nu overgeschakeld naar massaproductie. De SafeDistance wearable is vanaf 27 mei 2020 leverbaar vanaf 99 euro excl BTW per stuk, hierbij zijn geen abonnementskosten. Lopos heeft de afgelopen twee weken reeds verscheidene grootschalige bestellingen ontvangen van klanten uit een divers aantal sectoren.

Gezamenlijk onderzoeksproject

“Als onderzoekscentrum is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om veelbelovende technologische ontwikkelingen die voortkomen uit onze R&D op de markt te brengen via spin-off creatie. We zijn er bijzonder trots op dat Lopos een oplossing biedt voor de zeer relevante en actuele uitdaging waar bedrijven vandaag voorstaan, namelijk een veilige manier van werken garanderen tijdens de coronapandemie,” zegt Michael Peeters, programmadirecteur voor connectivity bij imec. “Lopos’ oplossing is gebaseerd op imec’s software expertise voor ultra wideband en sub-GHz, positioneringstechnologie en hardware design, die deel uitmaken van de ontwikkelingen in imec’s R&D-programma dat oplossingen ontwikkelt voor de volgende generatie ultrabreedband.”imec’s software expertise voor ultra wideband en sub-GHz, positioneringstechnologie en hardware design, die deel uitmaken van de ontwikkelingen in imec’s R&D-programma dat oplossingen ontwikkelt voor de volgende generatie ultrabreedband.”

“De Vlaamse industrie ondersteunen met innovatief onderzoek, is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze Vlaamse universiteiten”, aldus Eli De Poorter, professor aan IDLab, een onderzoeksgroep verbonden aan de UGent en imec. “We helpen innovatieve producten zoals de Lopos SafeDistance ontwerpen via gezamenlijke onderzoeksprojecten. Bij dit onderzoek kan men onze testinfrastructuur gebruiken om prestaties in realistische omstandigheden te evalueren. Daartoe biedt IDLab grootschalige testomgevingen met kantoren, industriegebieden en privéwoningen.”

Lopos is een aanbieder van technologie voor veiligheidsoplossingen op basis van locatie- en afstandsinformatie. Het bedrijf werd opgericht in 2019 als een spin-off van imec en de Universiteit Gent. Lopos was winnaar van de Universiteit Gent “Durf Ondernemen” 2019 editie en werd mee opgericht door het imec istart fonds. De oprichters hebben jarenlange ervaring met het gebruik van ultrabreedband (UWB) als technologie voor accurate en energie-efficiënte afstandsbepaling en hebben hun kennis maximaal ingezet om op korte tijd SafeDistance op grote schaal in de markt te zetten.