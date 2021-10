ITEC ontwikkelt en fabriceert assemblage-, test-, inspectie- en smart-productieplatforms, gericht op massavolumeproductie van kleine signaal- tot power MOS-semiconductors. Tot nog toe komen die inspanningen alleen ten goede aan Nexperia – waar ITEC onderdeel van uitmaakt – en aan NXP en Ampleon, andere bedrijven uit de Philips-schoot. Een inzet die resulteert in ongeveer twintig systemen per jaar die die ‘interne klanten’ een plek geven in de productielijnen van hun assemblage- en testfabrieken. Schaalgrootte is door de toenemende technologische complexiteit in de halfgeleidersector steeds belangrijker geworden. Daarom leek het het management en de Chinese eigenaar (Wingtech) van Nexperia twee jaar geleden een goed, kostenefficiënt idee na te gaan of er ook ‘externe klanten’ geïnteresseerd zouden zijn in de ITEC-apparatuur.

Uit die marktoriëntatie bleek dat dat het geval is, verhaalt Marcel Vugts, general manager van ITEC. En dat verbaast hem niets. ‘Wij hebben onze systemen altijd nauwgezet gebenchmarkt met die van concurrenten als ASM Pacific en Besi. Op basis daarvan kwamen we steeds tot de conclusie dat, door de grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid en hogere snelheid van onze apparatuur, de cost of ownership ervan 20 tot 50 procent lager is dan die van de concurrent.’ Die hoge kwalificatie heeft volgens hem onder meer te maken met het Zuid-Nederlandse ecosyteem waarvan ITEC – met de r&d-vestiging in Nijmegen – onderdeel uitmaakt. ‘Er is in deze regio veel unieke kennis van mechatronica en system engineering voor hoognauwkeurige toepassingen.’

Door nu ook voor derden te gaan werken wordt niet alleen de schaal vergroot, Vugts denkt ook dat het de kwaliteit van de ITEC-apparatuur ten goede zal komen. ‘Met name de subcontractors van Nexperia, die bevraagd zijn over de verzelfstandiging, hebben hun belangstelling laten blijken. Door ook voor die partijen aan de slag te kunnen gaan, krijgen wij meer en veelzijdigere marktervaring terug waarmee wij onze r&d kunnen voeden.’

De huidige geopolitieke spanningen tussen de VS en China raken met name de semicon en het is voor een halfgeleiderbedrijf niet meer vanzelfsprekend dat het zonder problemen wereldwijd de markt kan beleveren. ASML ervaart dat al enige tijd. Of derhalve ook Amerikaanse bedrijven als Intel belangstelling zullen tonen voor de ITEC-technologie – die dus een Chinese eigenaar heeft – is voor Vugts dan ook geen zekerheid. Maar zorgen maakt hij zich ook niet: ‘Ik heb van dat soort terughoudendheid nog geen enkel signaal ontvangen’, duidt hij. Tegelijk kunnen die spanningen de huidige semicon-boom verder versterken. De roep om het vergroten van de chipmanufacturingcapaciteit op Europees en Amerikaans grondgebied is op dit moment luid. ‘Er is momenteel een grote behoefte aan productiecapaciteit. De nu gewenste uitbreiding op de diverse continenten biedt ons extra kansen.’

ITEC wil komende vijf jaar groeien naar 100 systemen per jaar. Min of meer een vervijfvoudiging van de omzet dus. Daarvoor is het niet voldoende ITEC onder te brengen in een aparte BV en het personeelsbestand van nu 150 mensen te vergroten, ook moet de interngerichte cultuur binnen ITEC veranderen. ‘Wij zijn nu bezig sales- en productmanagers aan te trekken. En er is hier nooit sprake geweest van gedwongen, interne winkelnering. Wij zijn een Nederlands bedrijf, maar juist die combinatie met de Chinese drive geeft een enorme energie voor ambitieuze plannen. Zoals deze verzelfstandiging.’

ITEC is sinds juli een aparte BV, maar blijft wel onderdeel van Nexperia Group. Ook blijft het opereren vanuit de huidige huisvestiging in het Nijmeegse hoofdkantoor van Nexperia. Het bedrijf heeft voorts een kantoor in Hongkong voor customer support en het ontwikkelen van klantspecifieke applicaties.