Corporate Finance International (“CFI”) is verheugd aan te kondigen dat zij in haar transactie met DUCARES B.V. is opgetreden als de exclusieve corporate finance adviseur van Levine Leichtman Capital Partners, LLC (“LLCP”). (“Triskelion“) en NMi Certin B.V. (“NMi”). In LLCP hebben Triskelion en NMi een nieuwe investeerder gevonden die de ambitie en de groeistrategie van beide bedrijven ondersteunt. Eerste Nederlandse Innovaties B.V. (“FDI”), een joint venture tussen het internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO Tech Transfer Holding B.V. (“TNO”) en ondernemer Peter Goedvolk, heeft haar aandelen in Triskelion en NMi verkocht.

Triskelion en NMi zijn twee in Nederland gevestigde bedrijven die actief zijn in de test-, inspectie- en certificeringsmarkt (“TIC”). Triskelion is een high-end testlaboratorium dat zich richt op food & feed, pharma en chemie. NMi is een onafhankelijke test-, certificerings- en trainingsspecialist op het gebied van wettelijke metrologie. De bedrijven zullen afzonderlijk, met de steun van LLCP, hun internationale groeiambities verder nastreven.

LLCP, opgericht in 1984, is een wereldwijde beleggingsmanagementfirma die investeringskapitaal verstrekt aan toonaangevende ondernemers. Het bedrijf heeft ongeveer 11,0 miljard dollar aan institutioneel kapitaal beheerd voor bedrijven die zich richten op consumenten, gezondheidszorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

CFI assisteerde als exclusieve corporate finance adviseur bij het proces, dat uiteindelijk resulteerde in een succesvolle transactie die op 20 oktober 2020 werd afgesloten.

Met onze passie voor deals is CFI een betrouwbare corporate finance lead-adviseur voor de middenmarkt die best-in-class advies en een naadloze uitvoering van M&A-transacties voor onze klanten wereldwijd biedt. Dagelijks blijven we langetermijnrelaties en partners opbouwen met ondernemers, private-equity-investeerders en managementteams die van plan zijn hun bedrijf te verkopen, kapitaal aan te trekken, te herstructureren of op te bouwen door middel van overnames.