LionVolt haalt 1,1 miljoen euro op uit Innovation Industries, Goeie Grutten, Brabant Startup Fund (BSF) en de Brabant Development Company (BOM) om de ontwikkeling van haar 3D-batterijtechnologie te versnellen.

Met een groter bereik, snel opladen en meer veiligheid in een duurzamere oplossing wil het Eindhovense bedrijf LionVolt de accu-industrie een nieuwe vorm geven. Met een initiële investering van 1,1 miljoen euro van Innovation Industries, Goeie Grutten, Brabant Startup Fund (BSF) en de Brabant Development Company (BOM) versnelt LionVolt de ontwikkeling van de 3D-accutechnologie. De ontwikkeling van machines voor de productie van deze revolutionaire batterijen zal grotendeels plaatsvinden in de Brainport regio.

Het platform voor de 3D solid state accutechnologie is ontwikkeld door TNO in Holst Center. Met behulp van nanotechnologie wordt een driedimensionale structuur toegepast op metaalfolies. Het wordt dan bedekt met dunne-filmlagen als energiedragers. Door deze 3D dunne-filmstructuren te stapelen ontstaat een veel lichtere, veilige batterij zonder brandbaar elektrolyt. Bovendien kan het tot vier keer meer energie opslaan in de tijd die de huidige generatie batterijen nodig heeft om op te laden. Naast de grotere capaciteit verwacht LionVolt met deze technologie de productiekosten van batterijen aanzienlijk te verlagen.

“De batterij-industrie vraagt om een nieuwe aanpak om aan de behoeften van toekomstige generaties te voldoen”, zegt Karl McGoldrick, CEO van LionVolt. “En dat is precies wat hier in de Brainport-regio is ontwikkeld. Met lokale ontwikkelingsexpertise en ecosysteem waarmee we ongeveer 80 procent van de productielijnen in Brabant kunnen betrekken, kunnen we niet op een betere plek zijn”.

“LionVolt is een jong bedrijf. Naast het geld dat deze ronde oplevert, kunnen ze ook profiteren van hands-on ondersteuning”, zegt Sander Verbrugge van Innovation Industries. “De organisatie, het businessmodel en de go-to-market vragen de komende jaren allemaal om verdere ontwikkeling. Als investeerder in hightechbedrijven hebben we de ervaring om LionVolt te ondersteunen bij deze uitdagingen.”

Pepijn Herman van de Brabant Development Company: “De grote accufabrieken worden momenteel gebouwd in Duitsland, Zweden en Frankrijk. Maar ze zijn gebaseerd op conventionele Li-ion batterijtechnologie. Door gebruik te maken van de relevante kennis en expertise in de Brainport regio kan LionVolt in korte tijd een schaalbare productielijn realiseren voor de 3D accutechnologie. Zo kunnen we Nederland als innovatieve accuproducent op de kaart zetten. In die zin zou dit heel goed de volgende ASML kunnen worden!”