Link’s productiviteitsplatform bezocht gisteren Lely.

Zo’n 25 industriemanagers-in-gele-hesjes op de productievloer bij Lely in Maassluis, vermaard om zijn melkrobots. Director operations Gerlof van den Haak leidde het gezelschap vanavond rond. Het was de 4e bijeenkomst van het Platform Productiviteit van Link Magazine, bedoeld om eens informeel over verbeteringen in de bedrijfsprocessen te praten.

“Op dit moment gaan we uit van een maximale capaciteit van 120 melkrobots per week. Ik denk echter dat dit aantal veel hoger kan worden als we een goede analyse van de montagewerkzaamheden doen en beter gaan samenwerken in de supply chain.”

Uitgebreid verslag in Link Magazine, uitgave april die op 17 april verschijnt.