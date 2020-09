Linkit wil met algoritmes en machine learning voetbal FC Utrecht verbeteren

Hoe zet je data in om voetbal- en trainingsprestaties te verbeteren? Het is voor veel professionele clubs in het Nederlands voetbal nog een ontdekkingstocht. Bij FC Utrecht hopen ze het komend seizoen flinke stappen te zetten. De voetbalclub zet samen met LINKIT een innovatielab op om met behulp van data, algoritmes en machine learning de prestaties van de spelers op meerdere gebieden te meten en waar mogelijk te verbeteren. LINKIT CEO Bert Peters: “Het toepassen van data in de sport staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar in de VS hebben ze al lang bewezen dat het werkt.”

Voelt als thuiskomen

Als geboren en getogen Utrechter en overtuigd sportfanaat voelt een samenwerking met FC Utrecht voor Peters als thuiskomen. “Als Utrechts IT-bedrijf waren we in het verleden al verbonden aan onder meer de Canadese nationale schaatsploeg en waren we in andere sporten actief, zoals cricket. We zijn er trots op dat we samen met FC Utrecht de volgende stap kunnen zetten op het gebied van sportinnovatie. Onze grote ervaring op het gebied van data en IT zullen wij inzetten om FC Utrecht hierin te ondersteunen.”

Voordelen innovatielab

Binnen het voetbal kun je algoritmes en machine learning op een aantal gebieden toepassen. “Om te beginnen natuurlijk het analyseren van wedstrijden en spelers,” legt Peters uit. “Daarnaast kan een innovatielab helpen om trainingsschema’s voor iedere speler te optimaliseren. Dit is belangrijk om spelers zo fit mogelijk te krijgen en te houden, maar zonder dat ze blessures oplopen. Tot slot is het mogelijk om data in te zetten om talentvolle spelers zo snel mogelijk te scouten. Tegenwoordig gebeurt dat al vanaf acht jaar. Data kan helpen om inzicht te krijgen in hun mogelijke potentie.”

Geen totaaloplossing

Is er dan geen trainer meer nodig? “Natuurlijk wel,” vindt Peters. “Wij bieden een tool aan die inzicht geeft, maar er zijn nog veel meer factoren van belang. Een algoritme leert je niet voetballen en geeft ook geen inzicht in de persoonlijkheid van spelers. Wel is het zo dat het slim toepassen van data sportclubs naar grote hoogte kan tillen. Kijk maar naar de VS waar ze dit al langere tijd doen. In tien jaar tijd steeg de waarde van grote sportclubs van gemiddeld veertig naar achthonderd miljoen dollar.”

FC Utrecht

Ook bij FC Utrecht kijken ze uit naar de samenwerking met LINKIT. “Wij zijn we altijd op zoek naar slimme oplossingen om de volgende stappen te kunnen zetten”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Met het dataplatform gaan we alle beschikbare data van onze teams monitoren en analyseren, zodat het ons extra inzichten gaat geven voor nu en de toekomst.”

Naast het opzetten van het innovatielab zal het logo van LINKIT de komende twee jaar te zien zijn op de tenues van Jong FC Utrecht en de FC Utrecht Academie.