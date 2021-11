Kijk woensdag 24 november, live mee naar de talkshow ‘De toekomst wordt geweldig!?’ en de uitreiking van de Dutch Industrial Customer & Suppliers Awards(DISCA’21) van Link magazine.

Dat kan vanaf 14.00 uur via deze link: https://lnkd.in/dXReXNCD

We maken er weer een feestelijk live event van dit jaar, alle coronamaatregelen in acht nemend natuurlijk. Dat laatste betekent helaas dat slechts een beperkt aantal mensen live in Utrecht erbij kan zijn.

Maar er is een livestream. Kijk, reageer en beslis mee:

– 14.00 uur-16.00 uur: Talkshow o.l.v. Hans Streng en Carolien Meijer. Ze interviewen Crijn Bouman, Peter Berting, Antoine Heideveld en Emo van Halsema. Beantwoord op afstand de vragen van de interviewers aan het publiek en stel uw prangende vragen.

– 17.00 uur Start van de uitreiking van de DISCA’21 awards onder leiding van juryvoorzitters Joes Wigman en Anita van Gils. Beslis live mee en breng uw stem uit: wie worden de winnaars van 2021 in de categorieën Best Customer, Best Knowledge Supplier en Best Process & Parts Supplier?

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software.

Nominaties per categorie:

Best Knowledge Supplier Award 2021:

3T Enschede, B&R Industriële Automatisering Breda, Beckhoff Automation Haarlem, Boers & Co Precision Solutions Schiedam, Bosch Rexroth Boxtel, Bronkhorst High-Tech Ruurlo, Connect Group Nederland Veldhoven, Contour Covering Technology Winterswijk, D&M Vacuümsystemen BuDEL, Demcon Enschede, EPR Nijmegen, Festo Delft, Frencken Europe Eindhoven, Hankamp Gears Enschede, Hellings Machinebouw Sint-Oedenrode, Kanters Special Products Heinenoord, KMWE Precision Systems Eindhoven, Masévon Group Hardenberg, Mevi Fijnmechanische Industrie Helmond, MI-Partners Eindhoven, MTA Helmond, NTS-Group Eindhoven, Oreel Hallum, PI Benelux Sint-Oedenrode, PM Dedemsvaart, Post & Dekker Amsterdam, Prodrive Technologies Eindhoven, Sioux Eindhoven, SMC Nederland Amsterdam, VDL ETG Eindhoven, VHE Industrial Automation Eindhoven.

Best Process & Parts Supplier 2021

A. Bogaert Fijnmetaal Heeze, ABB Robotics Rotterdam, Arrow CE International Houten, Batenburg Industriële Elektronica Neede, Benchmark Almelo, Coolen Eindhoven, Egmond Plastic Alkmaar, Eriks Nederland Alkmaar, IFM Electronic Harderwijk, itsme Raamsdonkveer, Koridon Industriële Plaatbewerking Zaandam, MAG45 Eindhoven, MCB Nederland Valkenswaard, Mevo Precision Technology Ruurlo, Nijdra Group Middenbeemster, Oreel Hallum, Phoenix 3D Metaal Eindhoven, Rovadel Zoetermeer, Schneider Electric Hoofddorp, Settels Savenije Eindhoven, Sick Bilthoven, Smink Group Veghel, Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem, Variass Veendam, VDL ETG Eindhoven, VDL TBP Electronics Dirksland, Vekon Technische Assemblage Made, VDL ETG Precision B.V., Veraa Metaal Bergeijk, VGI-Willems RVS Machinebouw Hapert.

Best Customer Award 2021:

AAE Helmond, Alfen Almere, ASML Veldhoven, AWL Harderwijk, Bandall Productie Heemskerk, BD Drachten, Bestronics Veldhoven, BluePrint Automation Woerden, Boon Edam Edam, Bronkhorst High-Tech Ruurlo, Demcon Enschede, Hitec Power Protection Almelo, Hittech Multin Den Haag, IHI Hauzer Techno Coating Venlo, IMS Almelo, Inther Group Venray-Oostrum, Koninklijke Otolift Trapliften Bergambacht, Lantech Malden, Lely Industries Maassluis, Malvern-PANalytica Almelo, Marel Stork Poultry Processing Boxmeer, Meyn Food Processing Technology Oostzaan, MHS EUROPE Den Bosch, Mpac Langen Wijchen, MPS Systems Arnhem, Nedap Groenlo, Nijdra Group Middenbeemster, Priva De Lier, RoboFlex Oosterhout, Sanovo Technology Netherlands Aalten, Spierings Mobile Cranes Oss, Tembo Kampen, Thermo Fisher Scientific Eindhoven, Tobroco-Giant Oisterwijk, Vanderlande Veghel, VDL ETG Almelo/Eindhoven, Viscon Group ‘s-Gravendeel, VMI Holland Epe, Voortman Steel Machinery Rijssen.