LINK café: Dreig je de boot te missen met digitalisering? Of ben je al volop bezig met de kansen van digitalisering in de keten?

link Magazine, Siemens Digital Industries Software, Pulse, Heembouw en Berenschot organiseren samen een link Café op donderdag 23 januari 2020 in Eindhoven, op de Brainport Industries Campus.

Ditmaal hebben we het over de mogelijkheden, die digitalisering in de keten biedt en of organisaties deze kansen wel tijdig grijpen om de intensieve concurrentie het hoofd te bieden.

Steeds meer partijen plukken de vruchten van digitalisering. Of het nu gaat om de digitalisering van de supply chain of de voorkant van de keten in de vorm van voorwaartse integratie, het kunnen bieden van andere verdienmodellen of het verkopen van diensten in plaats van producten. In alle gevallen blijkt, dat het maken van een begin met digitalisering de sleutel tot succes is. Tijdens dit link Café zullen de twee sprekers u vanuit organisatorisch perspectief en vanuit IT perspectief inspireren met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Tussen de twee tussenliggende ronde tafeldiscussie zult u samen met uw tafelgenoten de discussie aangaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitalisering. Door middel van een geleide brainstormsessie zullen zowel uw tafeluitkomsten als die van de anderen gedeeld en besproken worden.

We sluiten de middag af met een netwerkborrel en een goed verzorgd buffet.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

14:30 – 15:00 ONTVANGST | INLOOP

15:00 – 15:05 WELKOM – JOES WIGMAN (Managing Director at Berenschot)

15:10 – 15:30 DE ORGANISATORISCHE UITDAGINGEN VOOR DIGITALISERING |

EVERT RIETDIJK (general manager at Nedschroef Herentals)

15:30 – 16:00 ronde tafels discussies

16:00 – 16:05 WRAP-UP

16:05 – 16:30 pauze

16.30 – 16:50 IT als enabler in organisatorische transformaties |

marcel Diemont (corporate IT manager at NTS Group)

16:50 – 17:30 Ronde tafeldiscussies

17:30 – 17:40 wrap-up en afsluiting

17:45 – 19:00 drankje en hapje

Wij nodigen u van harte uit bij dit link Café aanwezig te zijn en mee te praten tijdens de discussies . U kunt zich aanmelden voor deze middag door te klikken op de onderstaande button of een mail te sturen met uw persoonlijke gegevens (naam, bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer en mailadres) aan uitgever@linkmagazine.nl