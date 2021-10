Limburg Leads op 20-21 oktober: ‘Hét businessevenement van het najaar’

In samenwerking met partners LIOF, LRM, NRW.Bank, LWV, MKB-Limburg, Limburg Bouwt en WijLimburg organiseert Limburg Leads in oktober hét businessevenement van het najaar. Twee dagen lang staat MECC Maastricht dan in het teken van euregionaal zakendoen met op woensdagavond Limburg Leads Booster: de grootste netwerkborrel van de EU regio.

“Limburg Leads gaat letterlijk en figuurlijk over grenzen heen, om voortdurende ontwikkeling, vooruitgang en duurzame groei te stimuleren”, vertelt organisator Jop Thissen. “Met een inspirerend sprekersprogramma rondom de actuele thema’s digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid & circulariteit en talent en een uniek matchmakingprogramma waardoor nog meer waardevolle ontmoetingen en nieuwe euregionale netwerken ontstaan. Daarnaast pitchen innovatieve start-ups uit Nederland, België en Duitsland in de Start-Up Arena hun ideeën en creatieve oplossingen aan het aanwezige publiek en kunnen ze potentiële investeerders overtuigen in de speciaal daarvoor ingerichte Money Room. Een compleet programma dus gericht op directie en management van corporates en mkb, start-ups, kennisinstellingen en overheden om zo samen het zakelijk succes van onze bruisende regio te vergroten. Grens- en sectoroverschrijdend. “

LWV Limburg Happening

LWV Limburg Happening, de jaarlijkse bijeenkomst voor Limburgse ondernemers, wordt dit jaar georganiseerd tijdens Limburg Leads op woensdag 20 oktober. Jaarlijks wordt er tijdens de LWV Limburg Happening een programma samengesteld rondom een actueel thema, met als doel LWV-leden te inspireren, te versterken met kennis en te verbinden met collega-ondernemers binnen het netwerk. Het thema van de LWV Limburg Happening 2021 is Artificiële Intelligentie (AI).

De vraag die centraal staat tijdens de LWV Limburg Happening is of en hoe AI ondernemers kan helpen bij het realiseren van hun doelstellingen? Daarnaast wordt er onder andere ingegaan op de vraag hoe we AI beter kunnen begrijpen en hoe je dit als ondernemer ook daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen. De LWV Limburg Happening start op woensdag om 16.00 uur, met aansluitend vanaf 19.00 uur de Limburg Leads Booster.

Het interactief programma van Limburg Leads bestaat onder meer uit:

Mainstage: Sander Kleikers gaat in gesprek met Limburgse topondernemers;

Start-Up Arena: Nederlandse, Belgische en Duitse start-ups pitchen hun idee aan een breed publiek;

Meet the CEO: toonaangevende CEO’s delen hun ervaringen en geven advies aan startende ondernemers en scale-ups;

Moneyroom: innovatieve start-ups pitchen hun business idee aan investeerders en ervaren topondernemers;

Masterclass Dome: gevestigde namen gaan met het publiek in discussie over actuele onderwerpen;

Matchmaking: een innovatief programma gericht op het laten ontstaan van nieuwe netwerken;

Bouwarena gericht op innovatieve en circulaire bouwconcepten;

Booster: de grootste netwerkborrel van de euregio.

Limburg Leads vindt plaats op 20 en 21 oktober in MECC Maastricht

Wie het businessevenement wil bezoeken kan zich gratis registreren op limburgleads.com.