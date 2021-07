Lightyear, de Nederlandse pionier op het gebied van zonneauto’s, heeft een productielocatie gevonden om zijn zonneceltechnologie en zonnedaken te industrialiseren. Vanaf 1 augustus neemt Lightyear haar intrek in het Inalfa Roof Systems gebouw in Venray, Limburg, Nederland. Dit wordt een extra productiefaciliteit, aangezien het hoofdkantoor van het bedrijf in Helmond, Brabant, Nederland blijft.

Lightyear’s gepatenteerde technologie van zonnedaken is gecertificeerd volgens automotive normen en is speciaal ontwikkeld voor serieproductie. De beslissing om zonnedaken in eigen beheer te produceren maakt deel uit van een strategisch en onderscheidend onderdeel van het bedrijfsmodel en een belangrijk onderdeel van zijn octrooiportfolio. Lightyear verzamelde ook unieke kennis over het specifieke productieproces. Het product voldoet aan strenge validatie-eisen (waaronder succesvol afgeronde crash-, warmte- en trillingstests) en is klaar voor industrialisatie en scale-up.

Ondertussen is Inalfa Roof Systems ‘s werelds op één na grootste leverancier van schuif- en panoramadaken voor de automotive markt. Het bedrijf besloot onlangs om zijn productie naar Polen te verplaatsen, waardoor kantoor- en productieruimte vrij komt. Deze ruimte wordt deels overgenomen door Lightyear.

“We zijn erg blij met deze productielocatie, in het Inalfa Roof Systems-gebouw, omdat er een schat aan testapparatuur beschikbaar is”, zegt Hans Heijmans, Chief Operating Officer bij Lightyear. “Inalfa heeft hooggekwalificeerd automotive personeel, met jarenlange kennis en ervaring met supply chains. Daarnaast kan Lightyear verder samenwerken met bedrijven, scholen en universiteiten in de regio.”

Lightyear heeft de missie om schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar te maken, overal, en bereidt zich voor op de industrialisatie en productie van Lightyear One. Dit elektrische zonnevoertuig biedt een enorme kans om de mobiliteit te veranderen, omdat het maandenlang kan worden gereden zonder op te laden. Het eerste model zal in de zomer van 2022 in productie gaan als exclusieve serie. Bron Automotive Campus

Lightyear publiceerde 19 juli de samenwerking voor de productie van Lightyear One met Valmet Automotive.