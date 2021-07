Om de CO2-uitstoot in de bouwsector verder te beperken zullen benzine- en dieselmotoren in bouwmachines langzaam gaan verdwijnen. Machineleverancier Lievers Holland brengt daarom deze maand de eerste elektrische zero emissie afwerkspaan voor betonvloeren op de markt.

De K150Li afwerkspaan draait op een accu, is snoerloos en stoot geen CO2 uit. Het is de tweede zero emissie machine die Lievers op de markt brengt. In 2019 lanceerde het bedrijf de emissieloze P18Li trilnaald. Met zo’n machine wordt de gewenste kwaliteit en sterkte van betonvloeren bereikt. Afwerkspanen worden gebruikt om betonvloeren na het storten glad te maken, zodat ze beter kunnen uitharden.

Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt in de bouwwereld veel gefocust op bouwmaterialen, bijvoorbeeld bij de productie van cement en beton en door het gebruik van duurzaam hout. De introductie van emissielose bouwmachines staat nog in de kinderschoenen.

Lievers Holland levert als internationaal specialist al ruim zestig jaar professionele machines voor betonverwerking aan de Nederlandse bouwindustrie. Van de 5000 tot 10.000 machines die het jaarlijks aan bouwbedrijven levert draait tweederde nog op een benzinemotor. In Nederland groeit echter de vraag naar elektrische emissielose machines. Met de zero emissie trilnaald en afwerkspaan komt Lievers aan die vraag tegemoet.

,,De bouwwereld is hierin nogal behoudend. Wij willen een van de voorlopers zijn in de verduurzaming van bouwmachines omdat we zien dat er iets moet veranderen. Daarom zijn we met een team een aantal varianten zo goed mogelijk aan het vergroenen”, zegt Jowan van den Berg van Lievers Holland. ,,De trilnaald was twee jaar geleden de eerste. Nu komen we met de emissieloze afwerkspaan en volgend jaar komt de derde zero emissie machine op de markt.”

Er bestonden al elektrische machines met een snoer, maar dat is vaak onhandig in de bouw. De nieuwe K150Li afwerkspaan draait op dezelfde Lithium-ion-accu als de P18Li trilnaald. Een Arbo-voordeel is verder dat de elektrische afwerkspaan ruim 20% minder weegt dan de benzinevariant. Door het gebruik van een borstelloze elektromotor, heeft de machine een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

Vanwege het lage gewicht en de wendbaarheid is de machine volgens Van den Berg vooral geschikt voor bouwbedrijven die betonvloeren afwerken, bijvoorbeeld als er om leidingen voor de aan- en afvoer heen gemanoeuvreerd dient te worden.