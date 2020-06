Wanneer raakte je voor het eerst gëinteresseerd in geïntegreerde fotonica?

Martijn: Als kind was ik om voor de hand liggende redenen (sci-fi!) al gefascineerd door lasers. Tijdens mijn studie toegepaste natuurkunde kreeg ik een voorproefje van hun toepassing in de praktijk. Dit was tijdens de internethausse in de jaren ’90, waarbij optische vezelcommunicatie een rol speelde. Nu is de belangrijkste attractie voor mij de balans tussen concrete toepassingen, zoals het mogelijk maken van ons huidige internet, en de mogelijkheden voor coole toepassingen in de toekomst, zoals volledige optische en quantum-computers.

Marc: Ik hou ook van die evenwichtsoefening tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Ik heb in eerste instantie voor toegepaste natuurkunde gekozen omdat het breed is en specialisatie in een later stadium mogelijk maakt. Tijdens mijn studie leerde ik het belang van de fotonica kennen en zag ik hoe snel het veld groeit.