Start-up bedrijf LeydenJar Technologies heeft 22 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde. De financiële injectie zal worden gebruikt voor het opschalen van de productiefaciliteit en de verdere ontwikkeling van de batterijtechnologie. Op deze manier bereidt LeydenJar zich voor op massaproductie tegen een concurrerende prijs. De technologie van LeydenJar voorziet in batterijen met 70% meer energiedichtheid dan de beste batterijen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Dit maakt elektrische auto’s met een veel grotere actieradius mogelijk, smartphones die minder vaak hoeven te worden opgeladen of zelfs elektrisch aangedreven vliegtuigen. Het uiteindelijke doel is om de energietransitie te versnellen met innovatieve batterijtechnologie.

85% vermindering van de CO2-footprint van de batterijproductie

Investering voor opschaling van de productiefaciliteit en verdere ontwikkeling van de technologie

De LeydenJar-batterij heeft een veel hogere energiedichtheid en is goedkoper

Met deze nieuwe financiële injectie kan de start-up de technologie verder ontwikkelen, het product klaarmaken voor massaproductie en besparen op de kostprijs. LeydenJar haalde het bedrag op bij Nederlandse en Amerikaanse durfkapitalisten en kreeg extra steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een subsidie van ruim 5 miljoen euro.

85% lagere footprint

Batterijen met een hoge energiedichtheid zijn nodig voor onder meer de elektrificatie van de auto-industrie. Met de batterijtechnologie van LeydenJar kan een elektrisch voertuig maar liefst 70% meer afstand afleggen voordat het moet worden opgeladen. De batterij is ook geschikt voor snelladen, zodat men binnen een kwartier weer op weg kan. Een bijkomend onderscheidend kenmerk is dat het productieproces van deze batterijen ook aanzienlijk duurzamer is dan dat van ‘gewone’ li-ion (oplaadbare) batterijen, waardoor de CO2-voetafdruk 85% lager is.

Oprichter en directeur Christian Rood: ‘Met deze investering kunnen we een belangrijke stap zetten in het versnellen van de energietransitie, want batterijtechnologie is nu nog vaak de bottleneck voor de elektrificatie van auto’s en vele andere toepassingen. In de toekomst zullen we batterijen steeds meer voor allerlei doeleinden gaan gebruiken. Het is daarom noodzakelijk dat ze op een duurzame manier worden geproduceerd. We zijn er trots op dat we de steun hebben gekregen van een sterk consortium van investeerders en we kijken ernaar uit om deze technologie verder te ontwikkelen, samen met onze klanten. Op naar de superbatterij!

Groei

Sinds LeydenJar in 2016 is gesponsord uit het Nederlandse toegepaste onderzoeksinstituut TNO, werkt het aan de verdere ontwikkeling van zijn technologie. Het verlengen van de levensduur van de batterij is een cruciale volgende stap in de ontwikkeling van de batterij, evenals het opschalen van de fabriek in Eindhoven om massaproductie te ondersteunen. Daarnaast heeft het techbedrijf ook mensen nodig om die ontwikkeling te kunnen realiseren. LeydenJar heeft momenteel zo’n 25 medewerkers, maar het bedrijf verwacht dat dit aantal door deze investering binnen 18 maanden zal groeien naar minimaal 70 FTE’s.

Nieuwe investeerders die toetreden tot deze Serie A investeringsronde zijn Catalus Capital, YARD ENERGY, Invest-NL, ING Sustainable Investments en Somerset Capital Partners. Bestaande investeerders (waaronder BOM en DOEN Participaties) nemen ook deel aan deze financieringsronde.