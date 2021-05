Levering Additive Industries aan Catapult maakt metaalprinten als dienst toegankelijk voor Britse ruimtevaartindustrie

Satellite Applications Catapult, een Britse onderneming voor technologie en innovatie actief in de ruimtevaartsector, voegt het MetalFAB1-systeem toe aan haar productiefaciliteiten. De nieuwe MetalFAB1 is aangekocht als onderdeel van een investering van het Buckinghamshire Local Enterprise Partnership, via het Getting Building Fund, en zal worden geïnstalleerd in het Disruptive Innovation for Space Centre (DISC) van Satellite Applications Catapult in Westcott Venture Park, waar het vanaf juli 2021 beschikbaar zal zijn voor gebruik door Britse bedrijven.

Het MetalFAB1-systeem is ontwikkeld voor high-end toepassingen in de automobielindustrie, hightechapparatuur, olie en gas en de lucht- en ruimtevaart en wordt geleverd door het Eindhovense Additive Industries. De komende maanden zullen Satellite Applications Catapult en Additive Industries de mogelijkheden ervan demonstreren aan belangstellende Britse organisaties en het potentieel van additieve vervaardiging voor de ruimtevaartsector laten zien, met een specifieke nadruk op raketmotoren. Met inmiddels duizenden onderdelen gefabriceerd met additive manufacturing, in gebruik in meerdere disruptieve sectoren, waaronder lucht- en ruimtevaart, zeevaart, energie en ruimtevaart, is de productietechnologie van ‘vitaal belang’ voor betere prestaties, minder afval en minder bijproducten, aldus persinformatie.

Op pay-as-you-go-basis

De toegang tot apparatuur voor additieve vervaardiging waarmee grote onderdelen kunnen worden gemaakt, is voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen in het VK tot dusverre echter onbetaalbaar gebleven. Satellite Applications Catapult wil die belemmeringen voor de Britse ruimtevaartindustrie wegnemen door deze technologie op pay-as-you-go-basis beschikbaar te stellen aan bedrijven, die ofwel met het deskundige Manufacturing for Space-team van de Catapult werken, ofwel in een onafhankelijke hoedanigheid.

Nieuwe geometrieën nu beschikbaar ruimtevaartindustrie

“Additive Industries is het enige bedrijf dat industrieel geïntegreerde schaalbare oplossingen voor additieve vervaardiging van metaal aanbiedt die we vandaag kunnen verwerven. De MetalFAB1 brengt baanbrekende geavanceerde fabricagemogelijkheden naar de thuisbasis van de Britse rakettechnologie, in het Westcott Venture Park. Het aantal bedrijven dat nieuwe lanceervoertuigen en in space-aandrijving wil bouwen en ondersteunen, blijft toenemen. Deze nieuwe capaciteit zorgt ervoor dat Britse kleine en middelgrote ondernemingen toegang krijgen tot de nieuwste technologie op het gebied van additieve manufacturing om hun bedrijf te versnellen, nieuwe processen te testen en uit de eerste hand de vaardigheden te leren die nodig zijn om de fenomenale technologie die de MetalFAB1 biedt, volledig te benutten. Onze samenwerking met Additives Industries betekent ook een belangrijke mijlpaal: gewichtsbesparing, nieuwe geometrieën, productievereisten voor kleine volumes en oplossingen om het aantal onderdelen te beperken, zijn nu beschikbaar voor alle potentiële bedrijven die luchtvaartonderdelen willen vervaardigen”, zegt Mike Curtis-Rouse, hoofd Manufacturing for Space bij Satellite Applications Catapult.

Mogelijkheden voor toekomstige samenwerking in VK

“Met Satellite Applications Catapult hebben we een van Europa’s toonaangevende organisaties voor ruimtevaarttechnologie toegevoegd aan onze klantenbasis. Zij zetten zich in om de voordelen die onze MetalFAB1 biedt – bijvoorbeeld de beste productiviteit in zijn klasse, de hoogste kwaliteit van componenten, de hoogste betrouwbaarheid van systemen – naar satelliettechnologieën in het Verenigd Koninkrijk te brengen, en mogelijk naar de hele Europese ruimtevaartsector,” zegt Ian Howe, CEO van Additive Industries. “Satellite Applications Catapult werkt samen met honderden ruimtevaartbedrijven over de hele wereld. Zij brengen multidisciplinaire teams samen om ideeën en oplossingen te genereren in een open innovatieomgeving”, voegt Lars Ryberg, Director Business Development UK & Ireland, toe. “Het hebben van een klant dicht bij ons UK & Ireland Process and Application Centre geeft ons nieuwe mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen.”