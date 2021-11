We krijgen van diverse kanten te horen dat er gebeld wordt namens Link Magazine over adverteren. Ga daar niet op in. Dit heeft niets met Link te maken.

Bedrijven worden eerst anoniem gebeld door een persoon die zich voordoet als iemand van de uitgeverij. Vervolgens wordt er een mailtje gestuurd met daarin een ‘plaatsingsopdracht’, met een contract voor 2022.

Ga nergens op in! Dit is oplichting. We hebben aangifte gedaan bij de politie.

Uitgevers Link Magazine