In 2009 voorzag Vanmac een leverancier van werk die toen zonder opdrachten zat. Dit voorjaar was het plots andersom en kon Vanmac laswerk doen voor deze leverancier. En dat kwam heel goed uit, des temeer omdat het bedrijf vorig jaar net 2,5 ton had geïnvesteerd in een nieuwe lasrobot van RobWelding, vertelt directeur Leo van Loen. ‘Ja, het is fijn als bedrijven elkaar wat gunnen. Wij konden dat werk goed gebruiken: door de coronacrisis is een belangrijke groeimarkt van ons goeddeels drooggevallen.’

Vanmac ontwikkelt en bouwt onder de merknaam Trilo machines voor het bewerken van grond, voor het zaaien, maaien en opvegen van grasmaaisel en graszodenstekers. De laatste jaren waren luchthavens een snel groeiende klantengroep. ‘Dat ging hartstikke goed. We hebben in die markt een mooi netwerk opgebouwd. We hadden een grote order ontvangen van een luchthaven in India, met zicht op de nodige vervolgorders. Ook in andere landen deden we zaken. Maar door corona is dat nu even helemaal anders. We hadden voor dit jaar een groei voorzien van 20 procent en daarom behalve in automatisering ook in extra mensen geïnvesteerd. Maar ik hou nu rekening met een teruggang van 15 procent.’ Om de kosten laag te houden, is Vanmac daarom wat laswerk gaan terughalen. ‘Het lassen van de containerbakken doen we nu even zelf.’

Een krimp van 15 procent is weliswaar fors, maar nog te overzien en dat dankt Vanmac aan het feit dat het ook actief is in een markt die juist boomt. ‘Wij leveren onze machines aan de graszodenkwekers die hun producten aan tuincentra leveren en die hebben veel meer klandizie: veel mensen zijn aan de slag gegaan met hun tuin.’ Vooruitblikkend stelt Van Loen dat het allemaal nog ‘spannend en onzeker is’, al ziet hij ook tekenen van herstel: ‘De eerste informatievragen uit Azië komen alweer binnen.’