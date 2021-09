Machines functioneren optimaal wanneer de aandrijvingen perfect zijn afgestemd op de aandrijflijn. Dit zorgt ervoor dat een hoogwaardig product wordt geproduceerd met de hoogste machinecyclussnelheid en een minimaal aantal productiefouten. Om dit te bereiken wordt de regelkring in de regelaar op machine specifiek ingesteld. Tot nu toe had een

aandrijvingsexpert meerdere uren nodig om deze taak tijdens de inbedrijfstellingsfase uit te voeren. De tijd die nodig was voor deze handmatige instelling zou afhangen van de complexiteit van de regelkring van de motor. Maar nu kan deze afstelling sneller worden uitgevoerd – en beter.

Een uiterst nauwkeurige afstelling van de regelkring in de aandrijving is een basisvereiste in vele machinetoepassingen – bijv. assemblagerobots, storage & retrieval machines (SRM), verpakkingsmachines. Dit is de enige manier om concurrerende machineprestaties te bereiken. Om deze exacte tuning te bereiken, moet de aandrijfspecialist veel tijd investeren tijdens de inbedrijfstelling. Door gebruik te maken van de auto-tuning-functie van Lenze is de inbedrijfstellingstijd in de meest uiteenlopende toepassingen aanzienlijk

verkort.

De fysische modellen die gewoonlijk worden gebruikt om de motorbesturingskring van een machine weer te geven, zijn in praktische toepassingen slechts beperkt bruikbaar voor een optimale instelling van de besturingskring van de aandrijfas. De reden hiervoor zijn afwijkingen in het gedrag tussen het fysieke model van een machine en de echte machine. De optimalisatie van de regelkringinstelling wordt momenteel door een aandrijfspecialist in verschillende tests op de echte machine uitgevoerd. De Ziegler/Nichols oscillatiemethode uit 1943 wordt vaak gebruikt voor de optimalisatie van de regelkring. Deze methode is eenvoudig toe te passen, niet modelmatig, en levert een robuust regelresultaat op.

Lenze heeft nu de meting van de regelkring van de motor en de instelling van de regelkringparameters voor de servoversterkers van de Lenze i-serie geautomatiseerd en het proces aanzienlijk vereenvoudigd. De methode is geïntegreerd in Lenze auto-tuning. Afgezien van de servoversterker zijn geen extra meetcomponenten nodig, omdat de aandrijving zelf de sensor wordt tijdens auto-tuning met de actuele waarden van de positie-encoder en de motorstroom. Na voltooiing van de auto-tuning worden de instellingen van de

regelkringparameters berekend en opgeslagen in de configuratie van de regelaar. De bestaande fysieke motorregelkring wordt automatisch snel gemeten, en een exacte aanpassing aan de echte machine wordt uitgevoerd. Fouten die vroeger optraden door modelafwijkingen, of bij handmatige aanpassing, worden vermeden. Deze procedure bespaart tijd bij de

inbedrijfstelling, is robuust en levert reproduceerbare resultaten en optimale prestaties voor de machine. Zelfs bij complexe regelkringuitdagingen, zoals “tandwielspeling” of “variabele belastingen”, werkt de auto-tuning-functie betrouwbaar en veilig.

De Lenze auto-tuning functie kan worden uitgevoerd met de Lenze tools EASY Starter en PLC Designer. Er is aandacht besteed aan de eenvoudigste bediening en terugkoppeling, zodat ook inbedrijfstellers, zonder vakkennis, deze functies kunnen uitvoeren.

De feedback van Lenze-klanten, die dit proces al in hun machines hebben toegepast, is onveranderd positief. Met name het eenvoudige, robuuste principe en de enorme snelheid van de optimalisatie werden genoemd als enorme voordelen ten opzichte van de vroegere handmatige procedure. Ook het feit dat niet alleen de cyclustijden, maar ook de output van de machine kon worden verbeterd, zorgde voor een grote mate van tevredenheid. De auto-tuning functie is beschikbaar sinds de Hannover Messe 2021. Auto tuning kan worden uitgevoerd met alle i950 en i700 servodrives welke sindsdien zijn verkocht. Devices welke ervoor zijn geleverd, kunnen via een firmware-update worden uitgebreid met de auto-tuningfunctie.