In het tijdperk van CoVid-19 is het nog steeds mogelijk om voortdurend in gesprek te blijven met klanten. Lenze laat zien hoe het bedrijf samen met haar klanten de

uitdaging aangaat en gaat het digitale offensief aan met een nieuwe live webcast serie.

Onder het motto “From Trend To Reality” geven de Lenze-experts vanaf woensdag 29 april 2020 wekelijks inzicht in de kansen en uitdagingen van de digitale verandering in

de machinebouw. De onderwerpen van de webcast serie variëren van digitalisering in het engineeringproces, het beveiligen en optimaliseren van de continue werking van

systemen en machines tot de eisen voor toekomstbestendige en energiezuinige machines.

Met de nieuwe serie vult Lenze het gat op dat is ontstaan door het wegvallen van beurzen en conferenties als gevolg van de pandemieën, en speelt het ook in op de toegenomen informatiebehoefte van haar klanten en geïnteresseerden aan vakkundige gecommuniceerde specialistische kennis over de brandende vraagstukken op het gebied van digitalisering. Aan het einde van elke webcast is er de mogelijkheid om in dialoog te treden met de respectievelijke Lenze-experts en individuele vragen te stellen.

De serie begint op 29 april 2020 met een live webcast over het thema digitale uitdagingen in de machinebouw. De volgende weken zal er telkens een ander

onderwerp aan bod komen dat voor het Lenze-publiek van belang is. Marc Vissers, Marketing Strategy Coordinator EMEA West, legt uit: “Het is voor ons

bijzonder belangrijk dat dit nieuwe format direct een toegevoegde waarde biedt en dat de geïnvesteerde tijd uiteindelijk voor alle deelnemers de moeite waard was. Onze

aanpak is dan ook om OEM’s pragmatisch te ondersteunen en hen de juiste tools, diensten en methoden aan te reiken om met succes het tijdperk van de digitale

techniek in te gaan”.

Inschrijven kan op elk moment online via de website van Lenze. Lenze zal de opname ook na de webcast op haar website beschikbaar stellen, zodat iedereen die niet kon

inbellen voor het live-evenement op elk gewenst moment toegang heeft tot de content. De link om te registreren