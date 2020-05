Aangezien de nieuwe, aangescherpte richtlijn inzake ecologisch ontwerp in de zomer van 2021 in heel Europa van kracht wordt, moet de energie-efficiëntie van asynchrone standaardmotoren van Lenze, met name die ontworpen zijn voor continu gebruik, verder worden verbeterd. Om de overgang tot een succes te maken, is Lenze begonnen met het verzamelen van eenvoudig te begrijpen basisinformatie en een complete checklist voor OEM’ers en machineoperators.

De specialist in aandrijf- en automatiseringstechnologie lanceert ook een nieuw motorplatform met de m500-serie. In de zomer van 2020 komt er een intelligente web-based planning- en conversietool. Lenze heeft zich ten doel gesteld om de overstap naar de nieuwe m500-motorgeneratie voor haar klanten zo eenvoudig mogelijk te maken en de machine met haar adviesdiensten in één klap verder te optimaliseren. Het nieuwe m500 motorplatform is ontworpen om toekomstbestendig te zijn als een wereldwijd inzetbare aandrijfoplossing die vooral bedoeld is om te worden gecombineerd met Lenze tandwielkasten uit de g500-familie en de i500-omvormerserie.

Overstap

Lenze stelt vanaf deze zomer een softwaretool ter beschikking om ervoor te zorgen dat de overstap naar de nieuwe generatie goed verloopt, vooral met betrekking tot de Ecodesignrichtlijn. Het materiaalnummer van de oude aandrijving is alles wat nodig is – en het systeem gebruikt de beschikbare gegevens om voor te stellen hoe de motor die wordt vervangen het best kan worden uitgewisseld in overeenstemming met de norm.

Nog een belangrijk punt: als u de overstap maakt, doe het dan in één keer goed. Voor de OEM ér betekent dit dat de inspanning die nodig is voor het vervangen en aanpassen van het ontwerp de moeite waard moet zijn om de machines te verbeteren met aandrijvingen die precies zijn afgestemd op de taken die ze uitvoeren.

Afhankelijk van het machinetype en de specifieke eisen kan in het aandrijfsysteem een besparing van 20% tot 50% op het energieverbruik worden gerealiseerd, als de machine holistisch wordt bekeken. Het gebruik van componenten met een hoog rendement vormt hiervoor de basis.

Dimensionering en standaardisatie

Het grootste potentieel kan echter worden benut als de dimensionering van de aandrijving en de bewegingsprofielen overeenkomen met de werkelijke procesvereisten. Het gebruik van frequentieregelaars om het vermogen aan te passen of om de remenergie in de tussenkring te voeden zijn verdere mogelijkheden voor optimalisatie. Het nieuwe motorplatform van Lenze biedt ook de mogelijkheid tot standaardisatie. De motoren, die overal ter wereld kunnen worden gebruikt, stellen machinebouwers in staat om het aantal aandrijvingsvarianten aanzienlijk te verminderen en zo de proceskosten te verlagen. Op deze manier wordt de motorvervanging niet alleen gedreven door de noodzaak om te voldoen aan de Ecodesign richtlijn, maar is het ook een manier om duurzame verbeteringen in efficiëntie en functionaliteit te genereren.