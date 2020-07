Het zal u niet verbazen. De afgelopen maanden zagen er bij mij ook anders uit dan anders. Normaal sta ik elke week een paar keer voor een groep die ik het vuur na aan de schenen leg en drink ik ’s avonds met mijn ‘slachtoffers’ een biertje. We praten over de slimste, creatieve en haalbare manieren om te groeien. Zij zijn van de inhoud, ik ben van het proces. Mijn mantra is ‘Laat je niet gek maken; blijf gefocust op je strategische doelen; werken IN de zaak is goed, maar voor het management is werken AAN de zaak beter; zorg dat je speler blijft en geen speelbal wordt’.

In maart, april en mei liep alles opeens anders. Ik zag mijn klanten alleen via Hangouts en dook zelf diep in de inhoud; in organisatorische, commerciële en financiële data van twee organisaties. Opeens ging het niet over kansen voor groei, maar over kansen op overleving, over platte (dis)continuïteit. De vragen waren: wat is de impact van de coronacrisis en hoe moeten we verder? Ik ben in mijn netwerk gaan zoeken naar coronakampioenen. Ik vond er drie. De een was lenig, de tweede liquide en de derde lijp.

Eén klant begon 11 februari al te schakelen en paste meteen zijn overeenkomsten met toeleveranciers, afnemers en internationale distributeurs aan. Daarnaast schakelde hij zijn lokale productiefaciliteit terug naar drie ploegen en verhoogde de salesactiviteit op zijn digitale diensten. Hij kon zowel dealen met coronaverzuim als met de sterke afname van de vraag naar fysieke producten.

Een andere klant, die machines bouwt, financiert zijn familiebedrijf conservatief. Cash is king! Hij kan het omzetverlies opvangen. Hij hoeft, door zijn buffers en de NOW, geen ingrepen te doen in zijn verdiencapaciteit en zijn langetermijnstrategie.

Tot slot mijn buurman, die reserveonderdelen voor vrachtwagens laat maken in China en Oost-Europa. Hij luisterde naar een lijpe zakenpartner die zei: ‘Er is geen betere raad dan voorraad.’ Hij hoeft geen ‘nee’ te verkopen en blijft een betrouwbare leverancier.

Liquiditeit en voorraad bewijzen dus ook nu weer hun waarde. U staat er niet van te kijken. Buffers zijn echter saai en leveren niets op als de nood niet aan de man is. Ze combineren bovendien niet vanzelfsprekend met groei, met globale ambitie, met de snelle ontwikkeling die jonge ambitieuze werknemers en aandeelhouders zoeken.

De lenigheid van de eerste onderneming spreekt me daarom het meeste aan. Dit is bovendien vast niet de laatste verrassing die onze globale, geïntegreerde samenleving treft.

Het wordt nog meer én, én, én. Klantfocus én lean én zero-defect én innovatief én meegroeien EN lenig blijven… EN je bewust zijn wat je bestaansrecht ook alweer is, zodat je tijdig ziet dat je een bocht moet maken om je doelen te kunnen blijven halen.

Mijn advies ook nu: ‘Laat je niet gek maken; blijf gefocust op je strategische doelen; blijf werken AAN de zaak; zorg dat je speler blijft en geen speelbal wordt.’

Radboud de Groot is executive coach, boardroom facilitator en business transformatie-adviseur voor het grotere middenbedrijf. Hij was partner bij PwC en Twynstra Gudde en runt nu via FaciliFacili onder andere het Quantum Leap Growth Program.