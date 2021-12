Lely Orbiter produceert nu ook yoghurt. De Orbiter is een geavanceerde mini-zuivelfabriek die boeren in staat stelt om hun melk direct van het erf aan de supermarkt te leveren. Eerder dit jaar werd het dankzij het toevoegen van nieuwe functionaliteiten ook al mogelijk om room te produceren. Dankzij de doorontwikkeling van de Orbiter halen boeren steeds weer het maximale uit hun melk.

Uitbreiding zuivelassortiment

Gisteren lanceerde boer Guus van De Dobbelhoeve volle biologische boerenyoghurt. Deze yoghurt belandt binnen enkele uren na het melken in de fles. Boer Guus is één van de Mijn Melk-makers: veehouders die melk verwerken met een Lely Orbiter brengen hun melk op de markt onder het label ‘Mijn Melk’. Guus is de eerste Mijn Melk-maker die zijn assortiment uitbreidt met bijzonder verse, zelfgemaakte, volle boerenyoghurt. Guus: ‘Ik ben enorm trots dat ik samen met mijn dames zo’n mooi product helemaal zelfstandig kan maken en leveren. Ik zie dit als een enorm waardevolle uitbreiding.’ Inmiddels ligt de zuivel ‘direct van de boerderij’ in meer dan 1000 supermarkten door heel Nederland.

Bredere afzetkansen voor de melkveehouder

Sergio Ooijens, Head of Processing bij Lely over de toegevoegde waarde van de Lely Orbiter voor melkveehouders: ‘Dit automatisch zuivelverwerkingssysteem op het erf is ontwikkeld om boeren de kans te geven hun eigen authentieke en verse melk, room en nu dus ook yoghurt naar de consument te brengen. Met de Orbiter levert de boer zijn zuivel direct aan de supermarkt of consument: een korte, transparante keten die aansluit op de groeiende consumentenbehoefte aan inzicht in de herkomst van hun producten. De boer ontvangt een eerlijke prijs voor zijn zuivel en heeft door de uitbreiding van zijn productaanbod met yoghurt en room dankzij de Orbiter ook bredere afzetmogelijkheden. Dit biedt een kans voor een gezonde toekomst voor het bedrijf.’