Leidse technologieën en een hechte supply chain versnellen ontwikkeling COVID-19 vaccin flink

De AdVac® en PER.C6®-platformtechnologieën, ontwikkeld door Janssen Pharmaceutical Companies in Leiden, onderdeel van het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson & Johnson, zijn dé instrumenten die gebruikt worden om snel een COVID19-vaccin te ontwikkelen Veel sneller dan de 18 tot 24 maanden die daar normaal gesproken voor nodig zijn, vertelt Dirk Redlich, Vice President, Head CMC Development and Clinical Trial Material (CTM) Production.

Dat platform, aldus zijn collega Paul Ives, Senior Director Drug Substance Development, ook in de conference call aanwezig, is vergelijkbaar met het platform waarmee autobouwers werken: ‘Daarin is vastgelegd wat de configuratie is van het chassis. Daar bovenop kunnen dan verschillende carrosserieën gebouwd worden, sedan, hatchback of cabriolet – in dit geval zijn dat verschillende kandidaat vaccin vectors. In 2014-2015 hebben wij in Leiden datzelfde platform gebruikt voor de ontwikkeling van het vaccin tegen Ebola. Heel veel zaken liggen dus al op zijn plaats, vandaar dat we nu veel snelheid kunnen maken in de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin.’ Snel betekent in dit geval dat reeds in september de eerste klinische testen op mensen zullen plaatsvinden en al begin volgend jaar de eerste dosissen van het vaccin voor gebruik in noodgevallen kan plaatsvinden om de pandemie de kop in te drukken.

Geen gelopen race

Maar het is verre van een gelopen race, zo maken beide mannen ook duidelijk. Er is op dit moment met het AdVac-platform een kandidaat vaccin geselecteerd dat momenteel in dieren getest wordt. Parrallel daaraan wordt de productie opgeschaald waarvoor de ook in Leiden ontwikkelde PER.C6®-technologie belangrijk is. Die cellijn geeft een hoge ‘opbrengst, zo duidt Redlich. ‘Dankzij die hoge kwaliteit van de output kunnen wij onze productie snel opschalen, van de gebruikelijk 10 liter naar 1000 liter. Daarvoor hebben we binnen Johnson & Johnson voldoende capaciteit in mensen en middelen beschikbaar. Naast de productiefaciliteit in Leiden zijn we er ook een aan het opzetten in de VS en in andere plaatsen in de wereld.’

Digital twin

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces is data-analyse. Johnson & Johnson heeft fors geïnvesteerd in juist dat specialisme. ‘Het ontwikkelen van een vaccin kan niet zonder een goed begrip van de wisselwerking tussen virus en antilichamen. Dat vergt de ontwikkeling van een model waarvoor we tools als artificiële intelligentie en machine learning inzetten. Die technologieën gebruiken we ook voor het ontwikkelen van het productieproces. We kunnen een digitale versie van onze productie – een digital twin – maken en vele duizenden data-punten daarin analyseren om in een vroeg stadium alle mogelijke knelpunten te kunnen identificeren.’

Bereidheid ongekend

Heel belangrijk is de medewerking van diverse partners. Die zorgen voor de toelevering van onder meer de basisgrondstoffen, testapparatuur en de materialen voor eenmalig gebruik zoals kunststofvaten voor fermentatieprocessen, zo benadrukt Dirk Redlich. ‘De medewerking die we van die partijen krijgen, de bereidheid om te helpen, is ongekend. Iedereen zet alles op alles om te leveren waar we om vragen. De openheid waarmee dat gebeurt heb ik nog niet eerder meegemaakt: de supply chain gedraagt zich als één organisatie zonder bedrijfsgrenzen’, aldus Redlich.

1 Miljard dollar

Hij voegt eraan toe dat het daarbij niet alleen gaat om bedrijven, maar ook om overheden en BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority). Samen met deze afdeling van het Amerikaanse ministerie van gezondheidszorg heeft Johnson & Johnson zich geëngageerd om 1 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling, het klinisch testen en het grootschalig produceren van het COVID-19 vaccin. ‘Ja, we lopen een risico door al op korte termijn te gaan produceren. Maar we hebben met ons AdVac®-platform en PER.C6®-technologie al vaker aangetoond dat we snel tot goede resultaten kunnen komen.’

Equipement-leveranciers van Janssen zijn onder andere de Duitse ondernemingen Sartorius en Lauda en de Amerikaanse bedrijven Repligen en Thermo Fisher Scientific.