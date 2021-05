In samenwerking met de Hogeschool Leiden en het mboRijnland start het Leidse ingenieursbedrijf Inventeers haar eigen Academy. Bij de stichting Inventeers Academy zijn ieder semester zes tot acht excellente studenten van het MBO, HBO en WO welkom. Onder professionele begeleiding werken zij aan concrete oplossingen voor bedrijven uit de regio. Dit initiatief komt volgens de onderwijsinstellingen op het juiste moment. Door de coronacrisis en het thuiswerken is er een groot tekort aan goede stageplekken. Ook de gemeente Leiden ondersteunt dit initiatief met een stimuleringsfonds en ziet kansen voor zowel Leidse studenten én ondernemers.

Samen toekomstige ingenieurs opleiden

In steeds meer producten en machines wordt elektronica met een internetverbinding toegepast. Elektrische auto’s en fietsen, smart watches, home assistants zijn bekende voorbeelden maar ook in de gezondheidszorg, in de agrarische wereld en in de industrie worden producten steeds slimmer gemaakt. Voor het ontwikkelen van al deze producten en machines zijn de komende jaren veel ingenieurs nodig. Onderwijsinstellingen doen er alles aan om de ingenieurs goed op te leiden maar het ontwikkelen van een nieuw product is heel complex, temeer wanneer deze aan het internet gekoppeld is. Het is voor de onderwijsinstellingen onmogelijk om de studenten al deze specialismes bij te brengen en alle ontwikkelingen te volgen. Ingenieursbureau Inventeers heeft al deze specialismes in huis en ontwikkelt dagelijks met een team van 40 professionals succesvolle producten voor haar opdrachtgevers. Door het oprichten van de Academy biedt Inventeers de studenten toegang tot de aanwezige kennis.

Patrick Pijnenburg, directeur Faculteit Science & Technology van de Hogeschool Leiden: “Voor onze studenten zijn we op zoek naar stages waar ze niet alleen hun bestaande kennis en vaardigheden toepassen in een bedrijfscontext maar waar dit gecombineerd wordt met een hieraan verbonden leerproces. Een rijkere leerervaring noem ik dat. Met de Academy wordt de leerervaring betekenisvoller en van hoger niveau en daarom steunen we dit initiatief van harte.”

Workshops door bedrijven als KPN en Microsoft

Door te werken aan een project onder professionele begeleiding krijgen de studenten een training ‘on the job‘. Daarnaast organiseert de Academy workshops voor de studenten. Bij het ontwikkelen van slimme producten zijn er veel partners en toeleveranciers nodig. Denk hierbij aan software om elektronica te ontwikkelen, elektronica productie partners, connectiviteit of cloud software.

Jasper Neuteboom, directeur Inventeers: “Het bestaande ecosysteem van Inventeers helpt graag mee met het opleiden van de studenten. Zo geeft KPN een workshop over 5G en kan Microsoft de laatste software mogelijkheden laten zien. Deze workshops worden ook beschikbaar gesteld aan toekomstige deelnemers waardoor ook zij van eerdere workshops en kennisoverdracht kunnen profiteren.”

Kansen voor bedrijven uit de regio

De Academy biedt niet alleen kansen voor de studenten ook voor de bedrijven uit de Leidse regio zijn er kansen. Door het toevoegen van elektronica en een internetverbinding ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden. Machines kunnen op afstand worden uitgelezen, aangestuurd of geüpdate worden. Hierdoor worden er inzichten gecreëerd en hierdoor zijn er veel kosten te besparen en ontstaan nieuwe verdienmodellen.

Jasper Neuteboom: “We zijn op zoek naar bedrijven die willen innoveren en samen een project willen aangaan. Het doel van de studenten is om binnen een half jaar een werkend en professioneel ontworpen prototype op te leveren. Een unieke kans voor bedrijven. We gaan graag het gesprek aan!”