Na drie overnames begin 2021 (Champion One, Compose en Borri), zet Legrand zijn strategie van gerichte externe groei voort met twee nieuwe overnames die eind vorige week werden aangekondigd, van het Nederlandse Ecotap en het Finse Ensto.

Ecotap, een ‘toonaangevende’ Nederlandse specialist in wisselstroom- en gelijkstroomladers voor elektrivsche voertuigen voor woningen, bedrijven en openbare oplaadpunten. Ecotap is gevestigd in Boxtel, telt ongeveer 60 werknemers en verwacht in 2021 een omzet van ongeveer €40 miljoen, voornamelijk gegenereerd in Nederland en Duitsland.

Ensto Building Systems is een Finse leider in laagspanningsoplossingen, biedt een uitgebreid assortiment elektrische en digitale infrastructuurproducten – van behuizingen en dozen tot gebruikersinterfaces, verwarmingsregelaars, verlichting, kabelgoten, oplaadstations voor elektrische voertuigen en meer. Deze overname betekent voor Legrand ‘een aanzienlijke versterking van de aanwezigheid van Legrand in Noord-Europa’, met name in Scandinavië. ‘Het is een aanvulling op de bestaande sterke posities van de groep in Zuid- en Oost-Europa’, aldus Benoît Coquart, Legrand’s Chief Executive Officer. Ensto Building Systems, gevestigd in Porvoo (Finland), heeft ongeveer 500 werknemers en een jaaromzet van ongeveer €120 miljoen;

‘Deze twee nieuwe overnames versterken de posities van de Groep, zowel in de kernactiviteiten als in segmenten die worden gedreven door de opkomst van groene mobiliteit en de strijd tegen de klimaatverandering’, zo benadrukt Coquart.