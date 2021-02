Om zijn positie in de markt van glasvezelconnectiviteit te versterken, heeft Legrand twee belangrijke beslissingen genomen: met de overname van het bedrijf Compose wil Legrand zijn leidende positie met Legrand Data Center Solutions verder uitbouwen. Daarnaast lanceert Legrand later dit jaar een aantal nieuwe producten in dit segment, waaronder Infinium QuantumTM.

Overname Compose

Met de overname van Compose zet Legrand een belangrijke stap in het vergroten van zijn kennis en expertise op het vlak van geavanceerde connectiviteitsoplossingen. Dankzij deze nieuwe synergie kan Compose, als specialist in glasvezelconnectiviteit, zijn klanten een breder productassortiment aanbieden, extra investeren in R&D en nieuwe klantendoelgroepen aanspreken. Deze overname vormt een perfecte aanvulling op de Legrand Data Center Solution-producten, zoals onder andere kabelgoten, PDU-stroomverdelers, UPS-systemen, transformatoren en schakelmateriaal. Hiermee wil de Legrand Group zijn ambitie benadrukken om in de marktsegmenten van Telecom en Data Center een leidende rol te spelen met een alomvattend productaanbod.

Nieuw productaanbod in glasvezelconnectiviteit: Infinium QuantumTM

Naast de overname van Compose breidt Legrand binnenkort zijn portfolio in de Benelux uit met Infinium QuantumTM glasvezel. Infinium QuantumTM – dat al heel wat industriële awards won – biedt high end glasvezeloplossingen, met onder andere ultralage verliezen en een lager elektriciteitsverbruik (tot 30% bij ontvangers). Met dit nieuwe aanbod zal Legrand nog beter in staat zijn een passend antwoord te geven op de steeds groeiende vraag naar gespecialiseerde connectiviteitsoplossingen.

Ronny De Backer, CEO Legrand Benelux: “Zowel de acquisitie van Compose als de toevoeging van Infinium QuantumTM aan ons productassortiment benadrukken onze ambitie om onze klanten, specifiek in de toepassingen van data centers en telecom, het meest complete productaanbod aan te bieden en onze positie in deze markten te versterken.”

Legrand Data Center Solutions

Legrand Data Center Solutions ontwerpt betrouwbare, efficiënte en modulaire datacenterinfrastructuur. Via bekroonde oplossingen van Legrand, Minkels, Raritan, Server Technology en Starline genieten klanten de voordelen van bedrijfskritische datacenteroperaties. De productspecialisten van Legrand slagen er telkens opnieuw in om innovatieve oplossingen te ontwerpen op maat van duizenden bedrijven, waarvan velen al meer dan 30 jaar een beroep doen op de expertise en knowhow van Legrand Data Center Solutions.