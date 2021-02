Landes High End Machining in Emmen, het metaalbewerkingsbedrijf van algemeen directeur en eigenaar Herman Koning, heeft begin dit jaar weer twee niet-geautomatiseerde 3-assige freesmachines uit de productie gehaald en verkocht. Landes zet al een tijdlang sterk in op digitalisering en robotisering en werkt toe naar een machinepark dat volledig 24/7 doordraait. Door stevige productie- en procesautomatisering wil het bedrijf het proces om met hetzelfde aantal mensen meer te produceren intensiveren.

Koning: ‘We hebben onder andere twee productiecellen bestaande uit een 3-assige freesbank gekoppeld aan een robot van BMO, met aan de andere zijde een 5-assige freesbank. We zijn bezig met een test om dat geheel qua planning te koppelen aan ons MKG ERP-systeem.’

Parallel aan dat alles onderzoekt Landes hoe de technische informatie steeds meer digitaal aangeboden kan worden aan de operators aan de productiecellen. Die informatie is weliswaar grotendeels digitaal beschikbaar, maar het is nog te weinig gestructureerd. Nog te vaak gaat de informatie in papieren mappen de fabriek door.

‘Onze werkvoorbereiding en planning is compleet gedigitaliseerd, maar we willen de operators ook beter ondersteunen. Alle relevante technische documentatie moet straks snel en gemakkelijk aan de machine op te roepen zijn. Wij zijn in gesprek met onder meer cards PLM Solutions uit Best. Zij bieden Siemens Teamcenter als platform aan. KMWE gebruikt het ook. We hebben onlangs met cards en KMWE een beeldbelsessie gehad om te kijken wat het bij ons op de werkvloer kan betekenen.’

Elke verdere digitalisering vraagt investeringen, maar ze zijn noodzakelijk voor een hightech speler als Landes, toeleverancier van complexe mechanische delen voor onder meer de aerospace, medische industrie, procesindustrie en semicon. ‘Door de coronacrises was er vorig jaar ineens ook meer tijd om de organisatie verder te optimaliseren en de productieprocessen nog meer aan elkaar te knopen. Dat versnelt de digitalisering alleen maar.’