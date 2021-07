Standaardisatie is waar Lan Handling Technologies naar toewerkt. Zodanig, dat de producent van handling- en end-of-line systemen voor de voedingsmiddelenindustrie aan de slag kan met het eerste project op basis van configure-to-order. De voorspelbaarheid neemt toe, de doorlooptijd wordt korter. Zo ook bij metaalbedrijf BOZ Group, dat er als toeleverancier van Lan Handling voor zorgt dat complete modules direct naar de eindklant kunnen.

Lan Handling Technologies trekt met BOZ Group op richting configure-to-order

Goed voorbeeld doet volgen. Dus denkt Kees van de Wiel geregeld aan de procesverbetering bij zijn vorige werkgever. ‘Kostte de productie van een installatie ons eerst drie maanden, uiteindelijk werden dat twee weken. Vier dagen voor de totale productie, daarna zes dagen testen. En dat alles zonder voorraad, volledig gestandaardiseerd en gemaakt met formaatdelen.’ Die mate van standaardisatie, vertelt Van de Wiel, daar wil hij ook naartoe met Lan Handling Technologies.

De basis staat in elk geval, hier in het energieneutrale bedrijfspand in Berkel-Enschot, langs de noordrand van Tilburg. Dit is de locatie waar Lan Handling producthandlingsystemen maakt voor de voedings- en verpakkingsindustrie. In de tweede, kleinere vestiging in het Noord-Hollandse Halfweg produceert het bedrijf voor diezelfde sectoren geautomatiseerde end-of-line systemen. Het maakt Lan Handling tot een specialist, vertelt Van de Wiel, met klanten wereldwijd. ‘We leveren onder andere een shuttle voor het laden en lossen van trays met pouches in een sterilisatieketel. Dat gebeurt volautomatisch, zonder dat daarvoor elektronica in de ketel nodig is. En gaat het om de handling van pouches met voeding voor huisdieren, dan zijn we wereldleider.’

Voor dit jaar verwacht Van de Wiel met Lan Handling uit te komen op een omzet van tussen de 60 en 70 miljoen euro. ‘Lan Handling is een relatief klein bedrijf, maar dat heeft z’n voordelen: een kleinere omvang biedt ruimte om pragmatisch te sturen. Bovendien zit de groei bij ons niet direct in meer mensen. Wél in het verbeteren van de processen.’

Modules compleet inkopen

Het is dan ook die standaardisatie waar Lan Handling sinds een jaar of vijf werk van maakt. Eenvoudig is die transitie niet, vindt Van de Wiel. ‘Denk alleen al aan de cultuuromslag. Engineers houden nu eenmaal van ontwerpen en moeten wennen aan configureren. Ook hebben we onze supplychain flink moeten aanpassen. Schroefden we hier voorheen zelf subassemblies in elkaar, inmiddels kopen we modules zo compleet mogelijk in.’

Onder andere bij BOZ Group in Bergen op Zoom. De samenwerking met het metaalbedrijf kwam zo’n twee jaar geleden via via tot stand, vertelt Van de Wiel, waarbij de rondleiding bij BOZ Group de doorslag gaf. ‘We zagen er de “sparkling eyes”: als je ergens in gelooft, dan straal je dat uit. Daarnaast stelde BOZ ons voor ook eens met onze engineers langs te komen. Waarmee het bedrijf een optimalisatie van onze processen aanbood.’

‘Bij ons is een non-value added deel weggehaald’

Werkte BOZ voorheen voor tal van sectoren, vandaag de dag ligt de nadruk op agro, medisch en food. ‘Die focus heeft ons minder conjunctuurgevoelig gemaakt’, stelt managing director Corné van Opdorp, die verwacht dat de omzet voor dit jaar uitkomt tussen de 18 en 20 miljoen euro. ‘Veel hangt uiteraard af van de huidige schaarste qua grondstoffen. Toch zitten wij met rvs, dat voor ons een groot deel van de omzet bepaalt, nog aan de goede kant.’

Groeien in de breedte

In de digitale fabriek van BOZ vormt precisieplaatwerk nog altijd de basis, vertelt Van Opdorp. ‘Wel willen we groeien in de breedte. Sterker, dat moeten we wel, met de behoeften van klanten als Lan Handling. Die vragen van ons een ander proces, een andere rol als toeleverancier.’ Het zijn dan ook volledige transporthandlingsystemen, die BOZ inmiddels voor Lan Handling produceert. Van Opdorp: ‘We hebben voor Lan Handling de stap naar volledige montage gezet. Inclusief het testen van de systemen, waarvoor wij op onze locatie testkasten hebben. Via ons kan de module rechtstreeks naar de transporteur.’

Van de Wiel denkt tevreden terug aan dat ene project, begin dit jaar. ‘Het was het eerste shipment waarbij producten van BOZ via de transporteur direct naar onze eindklant gingen. Zo werd bij ons een non-value added deel weggehaald. Erg prettig natuurlijk. Dat transport toont aan hoe snel BOZ voor ons heeft kunnen opschalen.’

Extra productiehal

Mede om aan de vragen van Lan Handling te kunnen voldoen, huurde BOZ er vorig jaar een extra productiehal bij. Het biedt ze in Bergen op Zoom letterlijk de ruimte, vertelt Van Opdorp. ‘In de ene hal richten we ons op eenvoudige montage, in de andere hal hebben we ons proces opnieuw lean ingericht. Zo hebben we er onder andere een systeem van Kardex Remstar geplaatst voor de logistiek. Ook gaan we onze frontoffice verder digitaliseren.’ Toch is dat alles niet het belangrijkste van de samenwerking met Lan Handling, vindt Van Opdorp. ‘Lan Handling bestaat 50 jaar, wij zitten tegen dat jubileum aan. Uitwisseling van al die jaren ervaring en kennis is onmisbaar om te komen waar we naartoe willen. Projecten voor Lan Handling reiken voor ons verder dan assemblage. Elektronica, pneumatiek: neem dat maar eens over. Daarom hebben Lan-engineers al bij ons gewerkt, en zijn onze mensen ook bij Lan geweest.’ Zodra de coronamaatregelen het toelaten, komt die uitwisseling van personeel wat betreft Van Opdorp weer op gang. Ook Van de Wiel denkt er zo over. ‘Zo heel lang werken we nog niet samen. In dat opzicht is er ruimte voor verdere verbetering.’

Op afroep

Met BOZ als een van de toeleveranciers is het aan Lan Handling om de modules te koppelen. ‘Als LEGO-stenen dus’, zo omschrijft Van de Wiel het proces, ‘waarbij de besturingssoftware de samenhang bepaalt. Die software schrijven wij zelf. En dat blijven we ook doen. We werken weliswaar in een niche, maar beseffen maar al te goed dat onze apparatuur nagemaakt kan worden. Maar onze software? Dat is een ander verhaal.’

Een groot deel van de productie verloopt bij Lan Handling binnenkort via model-based definition, waarbij veel informatie besloten ligt in een 3D-model. Lengte, hoogte, breedte: dergelijke ‘vaststaande’ parameters bieden Lan Handling én partners de nodige flexibiliteit.

Engineering-to-order komt er nauwelijks nog aan te pas, in plaats daarvan krijgt r&d een steeds grotere rol. Inmiddels gaat voor Lan Handling het eerste standaardproject via configure-to-order verlopen, zegt Van de Wiel. ‘Dat maakt alles veel beter voorspelbaar. Werken we met BOZ nu nog op basis van forecasting, binnenkort kunnen we hopelijk toe naar een samenwerking op afroep. Commercieel heeft die werkwijze zijn voordelen, want is het eens niet zo druk, dan kun je juist dan de planning opzetten.’

Maar het belangrijkste: ‘Doordat de voorspelbaarheid zo sterk toeneemt, wordt de doorlooptijd veel korter. Machines zijn te kopiëren, die korte doorlooptijd niet. Dat is een USP. En daar werken we graag samen met BOZ naartoe.’